Eğitim-İş'ten MEB'e protesto

T24- Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ve bir grup sendika üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı ve Bakanlığı eleştiren sloganlar atıldı.



Basın açıklaması yapan Adıbelli, bir süre önce yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptal edilmesi için Danıştay'da dava açtıklarını anımsattı.



Yönetmelik hazırlanırken sendikaların görüşünün alınmadığını ifade eden Adıbelli, yönetmeliğin zorunlu hizmetle ilgili hükümlerini anlamanın mümkün olmadığını söyledi.



Adıbelli, ''Mevzuat yapma tekniğini bilmeyen, ehil olmayan kişilerce hazırlandığı her düzenlemesinden belli olan yönetmelikte, hali hazırda zorunlu hizmet görevini yapan öğretmenler mağdur edilmiştir'' dedi.



Yönetmelikte, özür durumuna bağlı atamalarda en az bir yıl çalışmış olma şartı getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Adıbelli, ''Yani aday öğretmenlere 'adaysan hastalanmayacaksın, adaysan eşinden uzak yaşayacaksın, adaysan öğrenim görmeyeceksin' denilmektedir'' diye konuştu.



Adıbelli, yönetmeliğe göre öğretmenin çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı okul varsa çocuğun yatılı okutulması zorunluluğu getirildiğini, çocuğunu yatılı okutmayan öğretmenin genel ve özel yaşamı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteminde bulunamayacağını kaydetti.



İsteğe bağlı yer değiştirmelerde ''sıra çalıştırma'' sisteminin kaldırılmasının yetkinin keyfi kullanımına yol açacağını savunan Adıbelli, ''hizmet gereği yer değiştirmelere ilişkin düzenlemenin 'sürgün' düzenlemesi haline getirildiğini'' söyledi.



''Eğitim-İş olarak buradan açıkça uyarıyoruz, öğretmen atamalarını yönetici atamalarına benzetmeyin'' diyen Adıbelli, yönetmelikte yeniden düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti.



Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.