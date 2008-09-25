Eğitim-iş'ten eğitim sorunlara çözüm paketi

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine bir süre önce atanan Necmettin Yalçın'a eğitim sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bir rapor sundu. Raporda, atamalardan sözleşmeli öğretmenliğe, okullardaki hizmetli durumundan ders kitaplarının içeriğine kadar 20 konuda görüş bildirildi.



Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Genel Özlük Hukuk Sekreteri Kadir Koç ile İdari ve Mali işler Daire Başkanı Altan Güzel; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin Yalçın'ı ziyaret etti. Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamalarına ilişkin olarak sorunlar ve talepleri bildirirken, çözüm önerilerine ilişkin bir de rapor sundu. Eğitim-İş tarafından sunulan raporda, öğretmen atamalarının gereksinimi karşılamaktan uzak olduğuna işaret edilirken, özellikle taşrada öğretmen açığının çok fazla olduğuna değinildi. Raporda, “Bu açığı Bakanlık sözleşmeli, ücretli öğretmenler, kadrosuz usta öğreticilerle kapatmaya çalışmaktadır. Bu uygulama da eğitim ve öğretimin kalitesini düşürmektedir. Uygulamaya son verilerek kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır” denildi.



Yönetici atama yönetmeliği



Yönetici atama yönetmeliğinin çıkarılamadığına dikkat çekilen raporda, kurumların vekil yöneticilerle yönetilir hale geldiği, kariyer, liyakat, deneyim ve birikimin dikkate alınmadan atamaları gerçekleştirildiği ifade edildi. Keyfi bir uygulamanın sürdürüldüğü kaydedilen raporda, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve uzmanlarının yanı sıra akademisyenlerin, sendika temsilcilerinin birlikte, Danıştay'ın uyarılarını dikkate alınarak bir Yönetici Atama Yönetmeliği hazırlaması gerektiği kaydedildi. Raporda, “Yöneticilik sınavlarına alınmayan müdür yetkili öğretmenlerin yöneticilik hakları gasp edilmiştir. Bu durum düzeltilmelidir. 14 Eylül 2008 tarihli genelgede yöneticilik sınavını kazananların öncelikle ataması yapılacağı bildirildiği halde birçok ilde buna uyulmadığı görülmektedir. Sınav kazananların yönetici olarak atanmaları sağlanmalıdır. 2005/73 sayılı genelge kapsamında atanmış olsalar bile, şartları, Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesine uyan Anadolu Lisesi öğretmenlerinin atama iptallerinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla sendikamızca açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu kapsamda mağdur olan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir” önerilerinde bulunuldu.



Eğitim ödenekleri yılda iki kez verilsin



Bazı illerde maaşların ve ücretlerin ödenmesinde gecikme yaşandığına işaret edilen raporda banka sözleşmelerinden kaynaklanan promosyonlar ve bunların dağıtımına ilişkin sorunların da birçok ilde devam ettiğine dikkat çekildi. Gerekli önlemlerin alınması istenirken, “Eğitim ödeneği, Eylül ve Şubat aylarında olmak üzere yılda 2 kere tüm çalışanlara verilmelidir” önerisinde bulunuldu. Çocuk yardımlarının da gerçek gereksinimler baz alınarak düzenlenmesi gerektiğine işaret edilirken kira yardımında da günün koşullarının dikkate alınması gerektiği belirtildi. Raporda, “Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan yönetici, memur ve yardımcı hizmetliler vb. görevlerde bulunanların yıllık izinleri, hafta sonundaki yasal izinleri olan cumartesi ve pazar günleri dahil edilerek kullandırılmaktadır. Yıllık izinlerde hafta sonu tatilleri çıkarılarak değerlendirilmelidir. Okullarımızda ve kurumlarda yardımcı hizmetlilerin sayıları yok denecek kadar azdır. Sayıları arttırılmalıdır. Görev tanımları netleştirilmelidir. Giyim yardımının yılda iki defa verilmesi ve ayni olarak değil, nakdi olarak ödeme yapılmalıdır” denildi.



Eğitim öğretim parasız olmalıdır



Raporda ayrıca verilen takdir, teşekkür belgelerine de dikkat çekilirken verilen belgelerde objektif ölçütlerin esas alınması gerektiği belirtildi. Yeni açılacak okulların bina ve personel altyapılarının oluşturulmadan hizmete sokulmaması gerektiği bildirilen raporda, “Okullara yeterli ödenek ayrılmalı, elektrik, su, yakıt giderlerinin karşılanması mutlaka sağlanmalıdır. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu tam olarak uygulanmalıdır. Ders kitapları Milli Eğitim Temel Kanunu'na uygun olarak hazırlanmalıdır. Öğrencilerin bütün eğitim giderleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Eğitim-öğretim parasız olmalıdır” önerilerinde bulunuldu.



