Eğitim-İş'ten Çavuşoğlu'nun açıklamasına gönderme: Öğrencilerin karşılaşabileceği her eğitim çalışanını aşılayın

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Turistlerin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” açıklamasına, “Öğrencilerin karşılaşabileceği her eğitim çalışanının bir an önce aşılanmasının tamamlanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Eğitimde geri kalmanın gelecekte ülkemize vereceği zararlar, turistlerin getirebileceği paradan çok daha kıymetlidir” yorumuyla yanıt verdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, eğitim çalışanlarının aşılanma sürecini değerlendirdi. Eğitim çalışanlarının aşılanma oranının hala yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirten Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Turistlerin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız” sözlerini hatırlattı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Eğitim-İş Sendikası olarak okulların yüz yüze açılması gerektiğini, çocuklarımızın bir yılı geçen pandemi süresince eğitim öğretimden uzak kaldığını, uzaktan eğitimde kazanım elde etmenin yeterli olmadığını bu nedenle de okulların yüz yüze eğitime açılmasının zorunlu olduğunu defalarca kez kamuoyuyla paylaştık.

"Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunduk"

‘Eğitim çalışanlarının tamamı, bir an önce aşılanmalı ve okullarımız, diğer önlemler de alınarak yüz yüze eğitime açılmalıdır’ diyerek de paylaştık. Ancak ne yazık ki Sayın Milli Eğitim Bakanı, 24 Şubat’ta kendisi televizyonlar önünde aşı olurken 1 milyon 259 bin eğitim çalışanının da aşılanması için sisteme alındığını ve aşılanma sürecinin başladığını ifade etti. 24 Şubat’tan 6-7 Mayıslara geldik. Bugüne kadar aşılanabilen eğitim çalışanı sayısı, sadece yüzde 20’lerde kalmıştır. Ne yazık ki 1 milyona yaklaşan eğitim çalışanının büyük bir çoğunluğu henüz aşı sırası gelmediğinden aşı olamamıştır. Bu arada 24 Şubat’tan bugüne kadar geçen sürede Covid-19’a yakalandığı için hayatını kaybeden eğitimci çalışanımız, 51’e ulaşmıştır. 51 eğitim çalışanının hayatını kaybetmesinin sorumluluğunu kim üstlenecektir?”

"Eğitim, turistlerin getireceği paradan daha kıymetlidir"

Eğitimin, turistlerin getireceği paradan çok daha kıymetli olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

“Sağlık çalışanları öncelikli olmuştur. Doğru olan da budur. Arkasından güvenlik görevlileri gelmiştir. Buna da ‘tamam’ dedik. Ancak üçüncü sırada eğitim hizmetleri çalışanları olmasına rağmen sık sık kamuoyundan üçüncü sırada eğitim çalışanlarının devamında gelen dördüncü, beşinci, altıncı sırada, farklı hizmet kollarında çalışanların eğitim çalışanları aşılanmadan öncelik sırasına alındığı haberlerini duymaktayız. En son Dışişleri Bakanı, Alman mevkidaşıyla yapmış olduğu görüşmelerde, turistin yüz yüze gelebileceği her çalışanın mutlaka aşılanacağını dolayısıyla Türkiye’nin turistler bakımından güvenli ülke olacağı açıklamasını yapmıştır.

Eğitim-İş Sendikası olarak bizler de öğrencilerin karşılaşabileceği her eğitim çalışanının bir an önce aşılanmasının tamamlanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Eğitimde geri kalmanın gelecekte ülkemize vereceği zararlar, turistlerin getirebileceği paradan çok daha kıymetlidir. Turizm de önemlidir ancak eğitimde geri kalmanın telafisi mümkün değildir. Buradan bir kez daha tüm eğitim çalışanları adına hükümete ve Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz: ‘Elimizde yeterli aşı var ise neden eğitim çalışanları bir an önce aşılanmıyor ve okullar yüz yüze eğitime açılmıyor? Bunun cevabını ülkemizdeki yetkililerden birinin vermesi gerekmektedir. Aksi taktirde eğitimde geri kalmışlığın gelecekte ülke ekonomisine ve ülkenin gelişimine vereceği zararların telafisi mümkün değildir.”