Eğitim İş Sendikası: MEB'i sınıf tekrarına bıraktık

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde bugün karne vererek, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılını kapatıyor. Bu yıl öğrencilerin yanı sıra MEB’e de karne verdiklerini söyleyen Eğitim İş Sendikası temsilcisi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu MYK Üyesi Eğitim Uzmanı Ali Taştan, salgında okulları en uzun kapatan ülke olması nedeniyle “MEB'i başarısız bulup, sınıf tekrarına bıraktık” dedi.

Taştan, MEB'e verdikleri karneyi paylaştı. MEB'e, Bilimsel ve Çağdaş Eğitim, Öğretmen Açığı, LGS Sorularına Sahip Çıkmama ve Davranış Notu’ndan sıfırı veren eğitimciler, Eğitimi Yobazlaştırma, Liyakatsiz Atama, Vakıf ve Derneklere Yetki Devri ve Ayrımcılıktan'6an ise 100 puan verdi.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar’a konuşan, Eğitim Uzmanı Ali Taştan, okulların tam kapasite ile hiç açılmadığını, sadece Eylül ayında, birinci sınıfların bir hafta okula gidebildiğini belirterek “Okulları, bırakın tam kapasite açmayı, milyonlarca öğrenci bir gün bile okula gitmeden tüm dersleri, alt sınıftan borçlu üst sınıfa geçirildi” dedi.

Ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarına özel dersle öğrenme kayıplarını en aza indirdiğini söyleyen Taştan, “Yoksul aile çocuklarının tablet ve bilgisayarı zaten yoktu. Aileleri, salgında işsiz de kaldı. Maddi olarak yoksullaşırken, öğrenme yoksulu da oldular. Aralarında korkunç bir uçurum oluşan bu iki grup çocuk, 6 Haziran' da aynı LGS'de yarıştırıldı” açıklamasını yaptı.

“MEB'e zayıf karne verdik”

Taştan açıklamalarına şöyle devam etti:

“Türkiye'nin, dünyada okulları en uzun süre kapalı kalan 4. ülke olması utancı nedeniyle MEB'e zayıf karne verdik. Eğitimde eşitsizlik giderilmediği gibi salgınla birlikte tam tersine katlandı. Türkiye'nin salgında boşa geçen 1.5 yıllık öğrenme kaybını telafi edebilmesi için en az 20 yıla ihtiyacı var. Yeterince sorumluluk almayan MEB'i başarısız bulup, sınıf tekrarına bıraktık.”