Eğitim-İş Sendikası: Andımızı her sabah okuyacağız

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş Sendikası her sabah okullarda öğrencilerle birlikte “Andımız”ı okuma kararı aldı.

Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sendika karar defterine de işlendi. Alınan karar şöyle:

“İlkokullarda her gün ilk dersten önce okunmakta olan Öğrenci Andı’na ilişkin yönetmelik maddesi idare tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde kaldırılmıştı. Sendika olarak, düzenlemenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştık. Danıştay 8. Dairesi 2018 yılında lehimize karar vermişti. Danıştay 8. Dairesi’nin kararına rağmen MEB yönetmelikte düzenlemeye gitmediği gibi Öğrenci Andı’nın okunmasına yönelik de bir adım atmamıştır.

1933 yılından beri okullarımızda okutulmakta olan Öğrenci Andı’nın üyelerimiz tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı boyunca her gün ilk derse başlama öncesinde, kaldırılan düzenlemede olduğu şekliyle öğrencilerle birlikte okunmasına karar verildi.”