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Eğitim-İş Sendikası: Andımızı her sabah okuyacağız

22 Mart 2021 08:21

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş Sendikası her sabah okullarda öğrencilerle birlikte “Andımız”ı okuma kararı aldı.

Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar sendika karar defterine de işlendi. Alınan karar şöyle:

“İlkokullarda her gün ilk dersten önce okunmakta olan Öğrenci Andı’na ilişkin yönetmelik maddesi idare tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde kaldırılmıştı. Sendika olarak, düzenlemenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştık. Danıştay 8. Dairesi 2018 yılında lehimize karar vermişti. Danıştay 8. Dairesi’nin kararına rağmen MEB yönetmelikte düzenlemeye gitmediği gibi Öğrenci Andı’nın okunmasına yönelik de bir adım atmamıştır.

1933 yılından beri okullarımızda okutulmakta olan Öğrenci Andı’nın üyelerimiz tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı boyunca her gün ilk derse başlama öncesinde, kaldırılan düzenlemede olduğu şekliyle öğrencilerle birlikte okunmasına karar verildi.”

Öğrenci Andı nasıl kaldırıldı?

2013: Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül 2013'te açıkladığı "Demokratikleşme Paketi" sonrası, 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişimi ile yürürlükten kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, birkaç gün sonra yürürlükten kaldırma kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

2018: Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada ilk karar beş yıl sonra çıktı. Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla, and metninde "Anayasa'da anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu" gibi gerekçelerle, oy çokluğuyla düzenleme iptal edildi ve yeminin yeniden okutulmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı o günlerde, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle eleştirmişti.

2021: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılındaki bu karara ilişkin yaptığı itiraz, geçen haftalarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve andın okutulması yönündeki kararı iptal etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi.
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