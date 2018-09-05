Eğitim-İş raporu: Masraflar yüzde 30 arttı; ilkokula başlamanın maliyeti 1624 lira

Eğitim -İş Sendikası okulların açılmasından önce okula başlangıç masraflarını hesapladı. Sendikanın verilerine göre, harcamalar tüm eğitim kademelerinde yüzde 29.65 oranında arttı. İlkokula başlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamı, en düşük memur maaşının ise yüzde 57.20’si harcanacak. Eğitim-İş'in hesaplarına göre ilkokula başlamanın maliyeti 1624 lira.

Öte yandan sesaplamalara göre okulöncesi bir çocuk için giderler yüzde 35 artarak 1.052 TL’ye ulaştı. Masraflar ortaokula gidecekler için yüzde 34 artarak 1.700 TL’ye, liseye giren bir öğrenci için ise yüzde 22 artışla 1.829 TL’ye çıktı.

Eğitim İş Sendikası’nın, okula başlama maliyeti üzerine hazırladığı araştırmanın sonuçlarına göre, 2011 yılından bu yana ilkokul düzeyinde devlet harcamalarında yüzde 79.99 oranında artış oldu. Ailelerin harcamalarında ise yüzde 316.72 oranında bir artış gerçekleşti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre rapordan bazı bölümler şöyle:

“2011 yılından bu yana ortaokul düzeyinde devlet harcamalarında yüzde 85.73 artış olduğu, ailelerin harcamalarında ise yüzde 143 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Aileler 4+4+4 uygulaması ile nitelikli eğitim imkânına erişim amacı ile özel öğretime yönelmiştir.

Ortaöğretim düzeyinde eğitim harcamalarının yüzde 66.03’ünün devlet, yüzde 25.73’ünün aileler, yüzde 8.24’ünün özel-tüzel kişilikler (Vakıf-dernek vb.) tarafından yapıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır. TÜİK verileri lise düzeyinde eğitim harcamalarının dörtte biri velinin üzerinde olduğunu ortaya koymuştur. 2011 yılından bu yana genel ortaöğretimde devlet harcamalarında yüzde 84.72 artış olduğu, ailelerin harcamalarında ise yüzde 172.87 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir.’’

Eğitim harcamalarının yüzde 74,36’sının devlet, yüzde 18,79’unun aileler, yüzde 6,85’inin özel-tüzel kişilikler (Vakıf-dernek vb.) tarafından yapıldığı görülüyor. Bu veriler eğitim için harcanan her 5 liranın 1 lirasının yurttaşlar tarafından yapıldığını ortaya koyuyor.

Başlangıç giderleri:

Okulöncesi: 1052.66 TL. (Geçen yıla göre artış oranı yüzde 35.20)

İlkokul: 1624.50 TL(Geçen yıla göre artış oranı yüzde 27.16)

Ortaokul: 1700.78 TL (Geçen yıla göre artış oranı

Lise: 1829.98 TL. (Geçen yıla göre artış oranı yüzde 22.03)