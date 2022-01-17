Eğitim-İş, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun" geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı

Eğitim-İş, 58 AKP milletvekilinin imzasıyla verilen ve Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Merkez Yönetim Kurulu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi için milletvekillerine çağrıda bulundu.

Eğitim-İş’in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, hem mesleğimizi hem de eğitim sistemini zedeleyecek niteliktedir. Biz eğitimin paydaşlarından fikir dahi alınmadan hazırlanan bu kanun taslağı, öğretmenin koşullarını ve öğretmenliğin niteliğini artırmaktan uzak olmakla beraber, milli eğitimimiz açısından yeni sıkıntılara da yol açma potansiyeline sahiptir. Çünkü kanun teklifi:

- Okuldaki çalışma barışını bozacak, öğretmenleri kendi arasında performans adı altında ayrıştıracak, öğretmenler odasını bölecek niteliktedir.

- Öğretmeni, veli ve öğrenci gözünde ayrıştıracaktır. Öğretmene dair haksızca iyi öğretmen-kötü öğretmen ayrımı oluşacak, bu ayrım okulun öğrencisinden velisine kadar tüm öznelerini bölecektir.

Bu kadar kapsamlı ve eğitim sistemini kökünden değiştirecek bir düzenlemenin, eğitimin tüm paydaşlarının fikri katılarak hazırlanması tüm ülkenin meselesidir. Başöğretmen Atatürk'ün yeni nesilleri emanet edecek kadar yücelttiği öğretmenliğin hak ettiği yere gelmesinin önündeki engelleri kaldırmak yerine, yeni engeller koyulmasına müsaade etmeyeceğinizi umuyoruz.

Öğretmenliği değersizleştirecek, eğitimi niteliksizleştirecek, okulu tümüyle bölecek bu kanun teklifinin geri çekilmesi ve doğru bir kanun teklifinin katılımcı yöntemlerle yeniden hazırlanması için sizlerin de desteğini bekliyoruz.”