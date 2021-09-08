Eğitim-İş Genel Başkanı, yüz yüze eğitimin ilk günlerini değerlendirdi: Kâğıt üzerinde bir şeyler var ama gerçek hayatta uygulanmadığını görüyoruz

Covid-19 salgını nedeniyle kapanan okullar, yaklaşık 1.5 yıl sonra tam zamanlı olarak açıldı. 1.5 yıl aradan sonra geçilen tam zamanlı yüz yüze eğitimin ilk günlerini değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Kâğıt üzerinde bir şeyler var ama gerçek hayatta uygulanmadığını görüyoruz” dedi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a konuşan Özbay, okullarda yardımcı personel eksikliğinin göze çarpan ilk şeylerden biri olduğunu vurgulayarak, “Örneğin, 1300 kişilik bir okulda kadrolu bir yardımcı personel var. Her hijyen malzemesi olsa ne olur? Okulu bir kere temizlediğinizde iş bitmiyor, gün içinde de düzenli olarak temizlenebilmesi gerekiyor. Okul idarelerinin İŞKUR’lardan talepkâr olduğunu ve kendi kaderlerine terk edildiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sınıfların ciddi şekilde kalabalık olduğunu, okul duvarlarına ve zeminlere sosyal mesafe yazılarının yerleştirildiğini ancak sınıflarda 2-3 öğrencinin yan yana oturduğunu ve bu durumun “izah edilebilir olmadığını” vurgulayan Özbay, “Öğrenci başı maske gönderildiği belirtiliyor ama sayı yeterli değil. Maskelerin, her derste değiştirilmesi lazım ama böyle bir ortamın sağlanmadığını görüyoruz. Maskeler, 50-100’lük paketler halinde ortada duruyor ancak dağıtım maskelere değerek yapılıyor. Kâğıt üzerinde bir şeyler var ama gerçek hayatta uygulanmadığını görüyoruz” diye konuştu.