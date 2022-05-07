Eğitim İş Bursa: Dört öğrenciden birinin karnı aç

Eğitim İş Bursa Şubesi, Bursa'da 17 ilçe kapsamında resmi eğitim kurumlarında görev yapan 2 bin 167 öğretmen ile öğrencilerin beslenme düzeyini araştırdı. Rapora göre, 13 öğrenciye 1 simit düşüyor. Öğrenci başına düşen harçlık 82 kuruş. Öğrencilerin yüzde 12,5’i her gün düzenli olarak yumurta yiyebiliyor. 4 öğrenciden 1'inin ise karnı aç.

Sözcü'nün haberine göre, Eğitim İş Bursa Şubesi, Bursa’da 17 ilçe kapsamında öğretmen ve öğrencilerin beslenme düzeyini araştırdı.

"16 milyon öğrencinin beslenme eğitimi teoride kalmakta"

Eğitim-İş Bursa Şubesi’nin öğretmen ve öğrencilerin beslenme düzeyini araştıran raporunda, şöyle denildi;

“Son dönemde yaşanan ağır ekonomik krizin ortaya çıkardığı hayat pahalılığı, özellikle dar gelirli geniş bir kesimi olumsuz etkilediği, ekonomik krizin ortaya çıkardığı hayat pahalılığı, oluşan enflasyon, fiyatlardaki hızlı yükselme alım gücünü düşürmüş, toplumun geniş bir kesiminin sağlıklı gıdaya ulaşmasını da güçleştirmiştir.”

“Türkiye'de örgün eğitimde yaklaşık 16 milyon öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerin beslenme eğitimleri yalnızca teoride kalmakta, okulda beslenme olanağı yaratılmadığı gibi öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının takibi de yapılmamaktadır.”

"Kişi başı harcama miktarı 82 Kuruş"

“Sağlıklı Beslenme Düzeyi Araştırması, Bursa'da 17 ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile gerçekleştirilmiş, toplam 2 bin 167 öğretmenin inceleme, gözlem ve tespitlerinin derlenmesi ile raporlaştırılmıştır.”

Rapora göre, okul kantin cirosu/öğrenci başına harcama miktarı şöyle;

“Okul kantinlerinin günlük cirosunun okuldaki toplam öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen kişi başı harcama miktarı 82 Kuruş.

Öğrenci başına düşen simit miktarı ise , okul kantinlerinde bir gün boyunca satılan toplam simit ( unlu mamullerin tamamı) sayısının okuldaki toplam öğrenci sayısına oranlanması sonucunda, okullarda 13 öğrenciye 1 simit düşmekte.”