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Dünya

Eğitim hakları savunucusu Malala Yusufzay'dan Rohingya çağrısı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Pakistanlı ünlü eğitim hakları savunucusu, Nobel Ödüllü Malala Yusufzay, Myanmar'ın Rohingya bölgesindeki (Arakan) Müslümanlar'a yönelik saldırdılar karşısında, "Vahşeti durdurun" çağrısı yaptı

04 Eylül 2017 15:52

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Pakistanlı ünlü eğitim hakları savunucusu, Nobel Ödüllü Malala Yusufzay, Myanmar\'ın Rohingya bölgesindeki (Arakan) Müslümanlar\'a yönelik saldırdılar karşısında, \"Vahşeti durdurun\" çağrısı yaptı.
Malala Yusufzay, Twitter hesabında, \"Myanmar\'daki Rohingya Müslümanları\'nın çektiklerine ilişkin ne zaman bir haber görsem yüreğim burkuluyor\" dedi ve şu çağrıyı yaptı:
\"Vahşeti durdurun. Myanmar güvenlik güçlerinin öldürdüğü küçük çocukların yüzlerini gördük. Bu çocuklar kimseye saldırmadı; ama, evleri yakıldı, yerle bir edildi.
\"Eğer onların vatanı kuşaklardır yaşadıkları Myanmar değilse, neresi? Rohingya\'da doğan bu insanlara Myanmar vatandaşlığı verilmeli.
\"Benim vatanım Pakistan da dahil diğer ülkeler, Bangladeş\'in yaptığı gibi vahşet ve terörden kaçan Rohingyalı bu insanlara gıda, barınma, vatandaşlık ve eğitime erişim hakkı vermeli.\"
Malala Yusufzay, kendisi gibi Nobel Ödüllü, şiddetsiz direniş savunucusu aktivist ve Myanmar lideri Aung San Suu Kyi\'ye de, \"Yıllardır bu trajik ve utanç dolu yaklaşımı lanetledim; şimdi aynı şeyi benim gibi Nobel Ödüllü Aung San Suu Kyi\'den de bekliyorum. Dünya ve Rohingya Müslümanları da bekliyor\" çağrısı yaptı. (Fotoğraflı)

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