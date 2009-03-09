İzmir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfeddin Yılmaz, "Öğrenci saçlarını boyuyor diye eğitim hakkı engellenemez, ancak öğrenciler de kurallara uymalı" dedi.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çiğli ilçesinde lise öğrencisinin saçlarını boyadığı gerekçesiyle derslere alınmadığı ve öğrencinin okul değiştirmek zorunda kaldığı yönündeki haberlere ilişkin inceleme başlatacaklarını söyledi.



Saçlarını boyadığı gerekçesiyle bir kız öğrenciyi derse almadığı iddia edilen okulların müdürleri ile ilçe milli eğitim müdürlüğünden konu hakkında bilgi aldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Benim öğrendiğim öğrencinin başka problemleri olduğu yönünde. Konuyu inceleteceğiz, kim haklı kim haksız göreceğiz. Öğrenci saçlarını boyuyormuş. Öğrenci saçlarını boyuyor diye eğitim hakkı engellenemez, ancak öğrenciler de kurallara uymalı. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğrencinin makyaj yapamayacağı belirtiliyor. Saç boyama da makyaja giriyor. Öğrenci saç boyuyorsa disiplin işlemi başlatılır, elbette eğitimi aksatılmaz."

