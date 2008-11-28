'Eğitim görülemez' okulda eğitim görüyorlar

Hakkari'de daha önce yaşanan sel ve heyelan nedeniyle "eğitim görülemez" raporu verilen okulda öğrenciler ölüm tehlikesine rağmen eğitimlerini sürdürüyor.



Hakkari merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü Dağaltı Mahallesi'nde 2003'te meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 2 vatandaş sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiş, birçok ev ile birlikte 2 derslikli Dağaltı İlköğretim Okulu da hasar görmüştü. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı teknik elemanlar, afet sonrası bölgede inceleme yapmış, okulun daha güvenilir bir bölgeye taşınması yönünde rapor vermişti. Milli Eğitim Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan çalışmalar sonucunda da okulun sele maruz kalma riskinin bulunduğu yönünde rapor hazırlanmıştı.



'Yağmur yağdığı zaman korkuyoruz'



Sel yatağında bulunan ve yağışlı havalarda heyelana maruz kalan okulda eğitim gören öğrencilerden Elif Uçar, okuldan çok korktuklarını belirterek, gelmekten başka bir çarelerinin de bulunmadığını söyledi. Özellikle yağışlı havalarda sel gelecek diye derse kendilerini veremediklerini belirten Uçar, "Yağmur yağdığında dağlardan sel gelecek diye korkuyoruz. Bir zamanlar sel buraya gelmişti. Çok kötü anlar yaşamıştık. Çok korkuyoruz. Ama okulumuzu da çok seviyoruz, o yüzden burada eğitimimize devam ediyoruz" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Şevki Aydın



Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Şevki Aydın, okulda şu ana kadar herhangi bir problemin yaşanmadığını söyledi. Okulda eğitime devam edildiğini belirten Aydın, "Üzümcü köyünde modern bir okulun yapımı devam etmektedir. Yeni okulumuzun yapımı tamamlandığında Dağaltı ilköğretim okulundaki öğrencilerimiz bu okulda eğitimini sürdüreceklerdir" dedi.

