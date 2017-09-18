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Eğitim

Eğitim gönüllüsü grup, 12 okulu onardı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde öğretmen ve imamlardan oluşan eğitim gönüllüsü bir grup, ceplerinden yaptıkları harcamayla 12 okulda ihtiyaç duyulan onarımı sağladı

18 Eylül 2017 16:36

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'nde öğretmen ve imamlardan oluşan eğitim gönüllüsü bir grup, ceplerinden yaptıkları harcamayla 12 okulda ihtiyaç duyulan onarımı sağladı. Eğitim gönülleleri, eğitim dönemi süresince ihtiyacı olan okula yardım etmeye çalışacaklarını söyledi.
Karlıova İlçesi\'nde okullarda bulunan eksiklikleri gidermek için bir araya gelen 1 imam ve öğretmenlerden oluşan eğitim gönüllüleri, ilçeye bağlı köy okullarını gezerek onarılması gereken, demir doğrama, boya, badana, elektrik ve fayans işlerini yaptı. Karlıova Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Sevim ve diğer okullarda görevli öğretmenler İlhan Zeytin, Sait Kızılboğa, Ömer İnak, Enes Kılıç, Enes Çolak ile Pasaj Cami imamı Ahmedi Bas\'tan oluşan eğitim gönüllüleri, aralarında topladıkları parayla önce bir kaynak makinası alarak ilçeye bağlı köy okullarında bulunan eksiklikleri kendi maaşlarından aldıkları malzemelerle tamirat yaptı.
Bir hafta boyunca köy köy gezen eğitim gönülleri, bazı okulların kaynak işlerini, bazı okulların ise inşaat işlerini yaptı. Elektrik, boya-badana, fayans ve kaynak tamiratını yapan eğitim gönüllüleri, bazı hayırseverlerin verdiği paralarla da bu okulların ihtiyaç malzemelerini aldı. Eğitim gönüllüleri, şimdiye kadar 12 köy okulunda çeşitli onarım çalışması yaparken, bu uygulamaya eğitim yılı içinde de devam edecek.
Karlıova Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Sevim, oluşturdukları gönüllü ekiple birlikte, her şeyi devletten beklemeden, okullarda eksikliği görülen her türlü tadilat ve anırımı yaptıklarını belirterek, \"Biz kendimizce bir grup eğitim gönüllüsü oluşturup, ilçeye bağlı bazı okullardaki eksiklikleri kendi imkanlarımızca çözmeye başladık. Her şeyi devletten beklemek yanlış diyerek başlattığımız bu projede her geçen gün başka arkadaşlarımız da katılarak, gün be gün sayımız ve onarım yapacağımız okul sayısı da arttı. Eğitim sadece bilgiyi öğretmek değil. Gerekirse bazı zamanlarda köy okullarımızda zorlukla okuyan öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri için kendimizce bazı fedakarlıklara girdik. Gittiğimiz bazı köylerde yaşayan vatandaşlar da bize yardım etti. Son olarak Sakaören Köyü\'ndeki okulun dış duvarının demir korkuluklarını onardık. Okulun iç badanasını yaparak, kırılan fayansları değiştirdik. Eğitim dönemi içerisinde, yıl sonuna kadar da bu çalışmalarımız devam edecek\" dedi.

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