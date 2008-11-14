Eğitim firması Cito Türkiye'de

Hollanda Eğitim İkinci Bakanı Marja Van Bijsterveldt, bir ölçme ve değerlendirme kuruluşu olan ve "Öğrenci İzleme Sistemi" isimli program geliştiren Cito'nun Türkiye ofisini açtı.



ODTÜ Teknokent'te kurulan Cito Türkiye ofisinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Bijsterveldt, Hollanda'da eğitim sistemine çok önem verdiklerini vurgulayarak, özellikle dil ve matematik öğreniminin gelişmesini hedeflediklerini söyledi. "Diğer önemli bir hedefimiz ise ölçme ve değerlendirmeyi en iyi şekilde gerçekleştirmektir" diyen Bijsterveldt, öğrenci izleme sisteminin Hollanda'da ilköğretim okullarında oturmuş bir sistem olduğunu kaydetti. Bir ölçme ve değerlendirme kuruluşu olan Cito'nun dünya çapında üne sahip bir kuruluş olduğunu ve birçok ülkede şubesi bulunduğunu söyleyen Bijsterveldt, bugün Türkiye'de de şube açmaktan onur duyduğunu dile getirdi.



Cito öğrenci izleme sisteminin, her çocuğun bireysel gelişim sürecini ölçen, ve eğitim için uygun yöntemi ortaya çıkaran bir sistem olduğunu anlatan Bijsterveldt, "Nerede olduğunuzu bilmek kalitenizi artırmak için atacağınız ilk adımdır. Bu bağlamda Cito'nun 'artık biliyorsunuz' sloganı herşeyi özetlemektedir" dedi.



Türkiye'de 20'ye yakın özel okulun Cito öğrenci izleme sistemini uyguladığını kaydeden Bijsterveldt, devlet okullarının da bu sisteme katılmasını ümit ettiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Cüneyd Albayrakoğlu da Bakanlığın 2004 yılından itibaren ilköğretimde çoklu zeka kuramına dayanan yeni ders programları uygulamaya başlandığını belirterek, "Cito'nun öğrenci izleme sisteminin yeni programlarla aynı amaca hizmet ettiğini düşünmekteyiz" dedi. Prof. Dr. Giray Berberoğlu da öğrenci izleme sistemini anlattı. Sistemin öğrencinin zihinsel gelişim sürecini izleyerek ölçme değerlendirme yapmayı amaçladığını ifade eden Berberoğlu, öğrencinin yeterliliklerinin göz önünde bulundurulduğunu vurguladı. Öğrenci izleme sisteminin okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere öğrenme süreci ile ilgili geri bildirimlerde bulunduğunu ifade eden Berberoğlu, sistemin asla seçme ve yerleştirme yapmadığını, bireysel gelişimi esas aldığını ifade etti. Konuşmaların ardından, Hollanda Eğitim İkinci Bakanı Bijsterveldt ve MEB Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Albayrakoğlu, Cito Türkiye Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

