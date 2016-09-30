Eğitim fakülteleri için taban puan uygulaması geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren diğer bazı fakültelerde uygulandığı gibi, öğrenci girdisinin kalite ve niteliğini artırmak, böylece daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek amacıyla eğitim fakülteleri için de taban puan uygulaması şartı getireceğiz" dedi.

YÖK'ün konferans salonunda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve üniversitelerin eğitim bilimleri fakültelerinin dekan ve dekan yardımcılarının katıldığı toplantı düzenlendi.

Toplantıda eğitim fakültelerinin durumu ve öğretmen yetiştirme konuları görüşüldü.

YÖK Başkanı Saraç, yaptığı konuşmada, MEB'e yükseköğretim kurumlarının bütçelerinin ve altyapı kaynaklarının oluşmasında göstermiş olduğu destekler için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'de yükseköğretim ve eğitim fakültelerinin durumuyla ilgili sunum yapan Saraç, yükseköğretim sayılarına ilişkin bilgi verdi. Saraç, yükseköğretim kurumu sayısının 2001'de 75 iken, 2016'da 181'e yükseldiğini belirterek, eğitim fakültelerinin sayısının ise 96'ya ulaştığını kaydetti.