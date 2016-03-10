Eğitim, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerine de baraj geliyor

Tıp, mühendislik, mimarlık ve hukuk fakültelerine giriş için baraj getirilmesinin ardından eğitim, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerine de baraj getirilmesi için Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) çalışma başlattığı öğrenildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Bu ülkede diplomanın pul olmamasını istiyoruz” dedi.

Hürriyet’in haberine göre YÖK, fakültelere getirdiği başarı sırası barajı uygulamasını genişletiyor. YÖK, kaliteyi artırmak için tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislik fakültelerine sıralama barajı uygulaması getirdi. Tıp fakültelerine 40 bin, hukuk fakültelerine 150 bin, mühendislik fakültelerine 240 bin ve mimarlık fakültelerine 200 bin barajı konuldu. Ayrıca YGS baraj puanı 140’tan 150’ye çıkarıldı. Hem akademi camiasından, hem STK’lardan ve fakülte dekanlarından gelen talep üzerine YÖK’ün, önümüzdeki yıl eğitim, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerine başarı sıralamasını getirmesi gündeme geldi.

Yükseköğretim Program Atlası’nın tanıtımında konuşan Saraç, yükseköğretimde girdi kalitesinin yükseltilmesi amacıyla son bir yıl içinde önemli kararlar aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk programlarına girişte taban başarı sırası şartı getirdik. YGS baraj puanını 140’tan 150’ye çıkardık. Başka programlar için de aynı istikamette karar almak üzere çalışmalarımız sürüyor. Bir sonraki yıl için bu yılki sınavlardan sonra eğitim, eczacılık, diş hekimliği fakülteleri için de başarı sırası şartı getirmeyi düşünüyoruz. Zira bu ülkede diplomanın pul olduğu bir dönem yaşanmasın istiyoruz. Elbette bu tedbirler girdi esaslıdır; süreç ve çıktı esaslı düzenlemeler de gereklidir ve bu yolda da adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.”

YÖK, bilinçli tercih yapılması için 13 Mart’ta düzenlenecek YGS öncesi “Yükseköğretim Program Atlası”nı da devreye soktu. Sistemi anlatan Saraç, şöyle devam etti:

“2015’te tercih yapan 1 milyon 239 bin 800 kişinin 784 bin 950’si örgün programlara yerleşmiş. Ancak bu adaylardan 100 bin 732’si kazandıkları programlara gidip kesin kayıt yaptırmamışlar. Kayıt yaptırmama davranışının ardında da bilinçli yapılmayan tercihlerin yattığını söyleyebiliriz. YÖK Program Atlası bir ‘tercih robotu’ değil. Üniversiteleri, mezun izleme birimi kurmaları için de teşvik ediyoruz. KPSS ve TUS’a giren mezunların merkezi sınavlardaki başarılarını da açıklamak istiyoruz. Sisteme ilerleyen zamanlarda üniversitelerin mezun ettiği öğrencilerin işe yerleşme oranı ve mezunların merkezi sınavlardan aldıkları puanlar da eklenecek SGK ile imzaladığımız protokolle de mezunların hangi alanlarda çalıştıkları bilgisine de ulaşabilecek.”

Yükseköğretim Program Atlası, Lisans Atlası, Önlisans Atlası ve YGS-LYS Net Sihirbazı olmak üzere üç modülden oluşuyor. Sistem şöyle işliyor:

- Sistem, “yokatlas.yok.gov.tr” internet adresinde hizmet veriyor.

- Yüzde 100 mobil uyumlu geliştirilen YÖK Program Atlası’na kullanıcılar internete bağlı bilgisayarlarından, tablet ya da cep telefonlarından ücretsiz girebiliyor.

- Deneme sınavından alınan puanla sisteme girilerek hangi üniversitede kaç kontenjan olduğu, en son öğrencinin kaç puanla girdiği, hangi liselerden öğrencilerin üniversiteli olduğu gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

- Öğrenciler hedeflerindeki lisans/önlisans programlarının detaylarını inceleyebiliyor.

- Öğrenciler net sihirbazında hedefledikleri programlara ortalamada kaç net ile girileceğini görerek YGS için taktik belirleyebiliyor.