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Yaşam

Eğitim-Bir-Sen'den ilginç yarışma

Eğitim-Bir-Sen'nin "Öğretmenlik Hatıraları Yarışması"nda Zonguldak'tan Sinan Davulcu'nun "Eski Kuşlar Müzesi" adlı eseri birinci seçildi.

11 Kasım 2008 02:00

Eğitim-Bir-Sen'nin "Öğretmenlik Hatıraları Yarışması"nda Zonguldak'tan Sinan
Davulcu'nun "Eski Kuşlar Müzesi" adlı eseri birinci seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada, il birincisi olan eserler sendika genel merkezinde jüri tarafından değerlendirildi. Dr. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç ve Dr. Necmettin Turinay'dan oluşan jüri, Sinan Davulcu'nun "Eski Kuşlar Müzesi" adlı eserini birinciliğe değer buldu. Yarışmada ikincilik Veysi
Atıcı'nın "Lal", üçüncülük ise Alişen Avcı'nın "Kelebeğin Rüyası" isimli eserine verildi. Dereceye giren eserlerin yazarlarına para ödülü verilecek.

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