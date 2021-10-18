Eğitim Bir Sen Şube Başkanı’ndan atamalara tepki: Kim neden atandı, neden görevden alındı anlayan varsa beri gelsin

Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz, Mili Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) il müdürlüklerinde yaptığı atamalara "Kim neden atandı, neden görevden alındı anlayan varsa beri gelsin" tepkisini gösterdi.

Yavuz, "Kim neden atandı, neden görevden alındı anlayan varsa beri gelsin. Üniversitelerde, rektörlerin benzer uygulamalarını duyardık ancak MEB’de böylesi bir süreç ne görüldü ne duyuldu. Rize, Trabzon, Sivas derken Tokat hep önde gidiyor, bakmışsınız aradan Zonguldak sıyrılıyor. Liyakat böyle bir şey işte, bazı illere hiç uğramıyor nedense! Bürokratların tehdit edildiği bu günlerde insan kazanmak gerekir, harcamak değil." ifadesini kullandı. (ANKA)