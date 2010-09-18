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EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BU YIL İÇİNDE YAPILACAK ANKARA (A.A)

18 Eylül 2010 00:08

-EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BU YIL İÇİNDE YAPILACAK  ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - İptal edilen KPSS-2010 Eğitim Bilimleri Sınavı'nın bu yıl içinde yapılacağı bildirildi.  KPSS'de soru sızdırıldığı yönündeki iddialar ve yürütülen soruşturmalar nedeniyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), aralarında KPDS ve TUS'un da bulunduğu 12 sınavın ertelendiği duyurmuş, bu sınavların bu yıl içinde yapılmasının planlandığını açıklamıştı. ÖSYM yetkilileri, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın da diğer sınavlar için planlandığı gibi bu yıl içinde yapılacağını, ancak öğretmen atamaları da göz önünde bulundurularak tarihin en erken olacak şekilde belirleneceğini bildirdi. Yetkililer, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı için yeniden başvuru alınmayacağını, 10 Temmuz 2010 tarihinde sınava girenlerin, yeniden yapılacak sınava katılacaklarını ifade etti. Eğitim Bilimleri Sınavı'na yaklaşık 280 bin kişi katılmıştı. Öte yandan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin değişip değişmeyeceği konusunun henüz netlik kazanmadığı, konuya ilişkin YÖK'ün karar vereceği öğrenildi.

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