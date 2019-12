-EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI 31 EKİM'DE ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, 31 Ekim Pazar günü yeniden yapılacak. Sınava giriş ve kimlik belgesi eline geçmeyen veya kaybeden adaylar, bu hafta içerisinde ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ile ÖSYM bürolarından bu belgelerini ücretsiz yeniden edinebilecekler. Sınav, 31 Ekim Pazar günü Türkiye'de 81 il merkezinde ve KKTC'de Lefkoşa'da yapılacak. Toplam 931 binadaki 12 bin 647 salonda düzenlenecek sınava öğretmen adayı 294 bin 909 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlisi hariç 40 bin 800 personel görev alacak. Saat 09.30'da başlayacak olan sınavda, adaylara 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek. İptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda 100 ve üstünde doğru yanıt vererek yüksek puan alan adayların sınava girecekleri yerler il bazında değiştirildi. Bu adaylar, kendileri için belirlenen yeni yerlerde sınava alınacak. ÖSYM, sınavla ilgili olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Adaylar, sınav binalarına alınırken, üstleri elle ve dedektörle aranacak. Bina girişlerinde yığılmaya yol açılmaması için adayların sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları öneriliyor. Adaylar sınava sadece kendilerine ÖSYM tarafından gönderilmiş olan sınav giriş ve kimlik belgesinin aslı, özel kimlik belgesi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile girebilecekler. Özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı ya da pasaport kabul edilecek. Bu belgelerini yanlarında bulundurmayan adaylar gerekçesi ne olursa olsun sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar. Adayların sınava girerken üzerlerinde cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, yüzük, metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bulunmayacak. Sınav öncesinde, sınav esnasında ya da sınav sonrasında bina içerisinde cep telefonu veya her türlü elektronik cihaz taşıdığı tespit edilen adayın sınavı iptal edilecek. Adayların sınav binalarına girişinde hiçbir emanet kesinlikle kabul edilmeyeceğinden adaylar çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmeyecekler. Adaylar sınava metal aksesuar içermeyen kıyafetle gelecekler. Adayların, sınav salonlarına zamanında alınması ve sınavın zamanında başlaması için en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar sadece, kendilerine sınav giriş ve kimlik belgesinde bildirilen binalarda sınava alınacaklarından sınava gelmeden önce sınav yerlerini görmeleri isteniyor. Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacak. Her ne sebeple olursa olsun sınav salonundan dışarıya çıkan aday sınav salonuna kesinlikle geri alınmayacak. -KALEM, SİLGİ ÖSYM'DEN- Adaylar yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş, saat ve yiyecek-içecek de getirmeyecek. ÖSYM, sınavın yapılacağı gün adayların kullanması için sıraların üstünde kalem, silgi, kalemtıraş ile su ve şekerlemeyi paketlerin içinde hazır bulunduracak. Ayrıca, sınav salonlarına bir duvar saati de konulacak. Sınav sonuçları, adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle bildirilecek. Bu belgede adayların teste verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSSP10 puanı yer alacak. Adaylar ayrıca, sınav sonuçlarını internet yoluyla da öğrenebilecekler. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacak.