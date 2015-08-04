‘Eğit-donat birlikleri Esad güçleri saldırırsa karşılık verecek'

ABD Başkanı Barack Obama, geçtiğimiz hafta “Eğit-donat” programı çerçevesinde Türkiye’de eğitildikten sonra Suriye’ye gönderilen 54 Suriyeli muhalifin El Nusra tarafından saldırıya uğramasının ardından, harekete geçti. Obama, Suriye’ye dönen muhaliflerin korunması için, IŞİD ve gerekirse Esad güçlerinin vurulması emrini verdi.

NTV’nin Amerikan Wall Street Journal'dan çevirdiği habere göre, bu çerçevede ABD savaş uçakları geçen cuma eğitim programına katılanları hedef alan gruplara hava saldırıları düzenledi.



ABD'nin Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı savaşmak için eğittiği muhaliflere, Esad ordusunun saldıracağı ihtimali göz önünde bulundurulmuyor. Ancak "eğit-donat" çerçevesinde eğitilen muhalif savaşçılara, Esad rejiminin müdahale etmesi durumunda, ABD anında karşılık verecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Alistair Baskey, ülkesinin eğitim verdiği muhalif savaşçıları korumaya kararlı olduğunu, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin havadan verdiği desteğin bunun örneği olduğunu söyledi.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin Malikiye köyünde bulunan karargahı geçtiğimiz çarşamba günü hedef alan El Nusra Cephesi "eğit-donat" programına katılan Suriyeli Türkmen komutan Nedim Hasan ve ona bağlı 18 muhalif savaşçıyı kaçırmıştı.

El Nusra Cephesi bir gün sonra da programa katılan 8 muhalifi daha rehin almıştı. Çıkan çatışmadaysa "eğit donat" programına katılanlardan 5'i ölürken, 16'sı yaralanmıştı. İlk "eğit-donat" programına katılan 54 muhalif savaşçıdan sadece 6'sı kurtulabilmişti.



El Kaide'nin Suriye kolu olarak savaşan El Nusra Cephesi, kaçırdığı savaşçıları ABD ajanı olarak nitelendirdi. El Nusra Cephesi ABD ile birlikte Türkiye'nin de terör listesinde yer alıyor.