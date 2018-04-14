T24 LogoT24 Logo
Politika

Eğirdir MHP'de 9 kişi, ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 2 belediye meclis üyesi, 1 il genel meclisi üyesiyle ilçe eski başkanının da aralarında bulunduğu 9 kişi, MHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

14 Nisan 2018 14:36

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde 2 belediye meclis üyesi, 1 il genel meclisi üyesiyle ilçe eski başkanının da aralarında bulunduğu 9 kişi, MHP\'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin yaklaşık 1.5 ay önce mevcut yönetimi feshetmesinin ardından yerine atadığı yeni İlçe Başkanı Mustafa Bozkurt, MHP\'li belediye meclis üyeleri Ramazan Kurt ve Şükrü Savaş, İl Genel Meclis Üyesi Halil Okutan, İlçe eski Başkanı Ahmet Nedim Özkeskin ile önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ercan Kubilay, Mine Kurt, Erdoğan Karaca, Orhan Çimen ve Hatice Paşik\'i kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu\'na sevk ettiklerini söyledi.
Mustafa Bozkurt, \"Kesin ihraç talebiyle disiplin kurula sevk edilen üyeler MHP Lideri Devlet Bahçeli Beyefendi\'nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmişlerdir. İYİ Parti\'ye çelenk göndermişlerdir, toplantısına katılmışlar ve ilçede İYİ Parti\'ye yandaş toplamışlardır. Her ortamda Devlet Bahçeli Beyefendi\'yi ve parti genel merkez yardımcılarını eleştirmişlerdir. MHP\'yi yıpratmış, ilçe başkanı ve yönetimini tanımayarak dedikodu üretmiş ve hiçbir toplantıya iştirak etmemişlerdir. Hayırlı olsun ziyaretinde bile bulunmayarak partimizi ilçede yıpratıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. Üyelikleri askıya alınarak, İl Disiplin Kurulu\'na kesin ihraç talebiyle sevklerine oybirliğiyle karar verilmiştir\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHA ISPARTA EğirdirMHPMHP Genel Başkanı Devlet BahçeliBaşkanı Mustafa Bozkurt MHPRamazan KurtSavaşGenel MeclisHalil OkutanBaşkanı Ahmet NedimMehmet Ercan Kubilay Mine Kurt Erdoğan Karaca OrhanHatice PaşikDisiplin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24