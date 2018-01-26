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Eğirdir Gölü'nün kıyısı dondu

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Eğirdir Gölü'nün kıyısı dondu

26 Ocak 2018 15:57

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Eğirdir Gölü\'nün kıyısı dondu. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle ağaçlar, kayalıklar ve çiçekler buzla kaplandı.
Eğirdir\'de hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Türkiye\'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü\'nün çevresi buz tutmaya başladı. Soğuk hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gölün kıyıya yakın bölümünde başlayan buzlanmadan ağaçlar ve bitkiler de etkilendi. Dalganın getirdiği su, ağaçlar, kayalıklar ve çiçeklerin üzerinde buz kristalleri oluşturdu. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı.

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