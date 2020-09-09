Eğirdir Gölü yapılaşma tehdidi altında

517 kilometrekare büyüklüğüne sahip olan ve ülkenin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Eğirdir, yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya. Eğirdir Gölü’nde, otel yapılacağı iddia edilen şahsa ait arazide onlarca dönüm maki kesildi. Eğirdir Gölü Özel Hükümleri ve Kıyı Kanunu ile korunan birinci sınıf içme suyu olan gölde yapılaşma yasak olmasına rağmen birçok turistik tesis var. Ancak son olarak önceki gün iş makinelerinin girdiği Eğirdir Gölü sahil kenarında onlarca dönüm ağaç kesildi.

Birgün'den Gökay Başcan'a konuşan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta-Eğirdir Temsilcisi Dr. Erol Kesici, yapılan çalışmaların hukuksuz olduğunu belirterek, “Planlanan yapı göl kenarında. Sahile kesinlikle yapı yapılamayacağına dair yasa var. Aynı yere geçtiğimiz senelerde de böyle bir girişim oldu engelledik. Bu bölge ekolojik açıdan çok zengin ve dereye yakın olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip. Önceki gün iş makineleri gelerek makilik alanları katletti. Bu yapılan kıyı, göl, içme suyu kanuna uymaz” dedi.

Gölün başka bir bölümünde yapılan oteli hatırlatan Dr. Kesici, “Konuya ilişkin birçok şikâyette bulunduk ancak gelen cevap şu: ‘inşaatın yüzde bilmem kaçı yapıldığı için yıkılamaz.’ Aynı bölgede vatandaşların arsaları var, belediye ev yapmalarına bile izin vermedi. Araziler kamulaştırıldı. Ama otel yapımına izin veriliyor. Göle sıfır bir alana otel yaparak, buradaki yüz yıllık bitki dokusunu, canlı yaşamını nasıl katlediyorsunuz” diye sordu.