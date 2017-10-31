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Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, Eğirdir Gölü kıyısında, üzerinden 27 yaşındaki Şahin Kayır'a ait kimlik çıkan ceset bulundu

31 Ekim 2017 19:59

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da, Eğirdir Gölü kıyısında, üzerinden 27 yaşındaki Şahin Kayır\'a ait kimlik çıkan ceset bulundu.
Eğirdir Gölü\'nün Cami Mahallesi kıyısında saat 15.00 sıralarında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiyenin çalışması sonucunda ceset gölden çıkarıldı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin üzerinden Şahin Kayır\'a ait kimlik çıktı. Kayır hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.
Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne gönderildi. Cesedin kime ait olduğu otopsi sonrası belli olacak.

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