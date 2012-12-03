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Eğilip bükülen telefonlar geliyor

Esnek cep telefonları yere de düşse, kazara üstüne de basılsa, arka cepte iken üstüne de oturulsa asla zarar görmeyecek

03 Aralık 2012 23:06

 

Tıpkı bir kağıt gibi eğilip bükülebilen ultra dayanıklı 'Flexible' akıllı telefonlar 2013'te piyasada!
Bir süredir bilişim dünyasında dedikodusu dolaşan ‘flexible' akıllı telefonlar, 2013'te vitrinlerdeki yerini almaya hazırlanıyor.
 
‘Flexible' akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanan bir çok firma var. Sony, Sharp, LG, Nokia gibi kulvarın tanınmış markaları bu yeni teknolojide hızlı davranan taraf olmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ne var ki, sektörün lokomotif isimlerinden Samsung'un tüm bu markalardan önce davranarak ‘Flexible' teknolojisinde de söz sahibi olma ihtimali yüksek.
 
Samsung, OLED teknolojisine sahip panellerini ilk olarak televizyonlarında kullanmıştı.
 
Ürettiği yeni nesil panellerde kullandığı OLED, yani ‘Organic Light Emitting Diode' (ışık yayan organik diod) teknolojisini kullanan Samsung, ‘flexible' telefonlarında da aynı teknolojiyi kullanacak.
 
Bu yeni teknolojinin, normal LCD'den çok daha ince olması sayesinde esneklik ve dayanıklılık açısından ciddi anlamda avantaj sağlayacağı belirtiliyor.
 
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

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