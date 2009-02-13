Ege'yi sarsan süper savcı

2 yılda İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Çanakkale'de toplam 12 büyük operasyona imza atan özel yetkili Savcı Gök, Alaçatı'da Belediye Başkanı Dalgıç dahil 60 kişiyi gözaltına aldı.



İzmir'de, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, son olarak dün sabaha karşı Alaçatı Belediyesi'ni basarak CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç dahil 60 kişiyi gözaltına aldırdı. Bölgede bu güne kadar, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli ve Çanakkale'yi de kapsayan peş peşe 12 büyük operasyona imza atan Gök, bölgedeki 7 belediyede rüşvet ve vurgun çarkını ortaya çıkardı.



Aralarında polis müdürü, ağır ceza mahkemesi başkan, jandarma komutanı, vali yardımcısı, kaymakam ve belediye başkanlarının da bulunduğu 400'e yakın kişiyi gözaltına aldıran Gök, Ege bölgesindeki çetelerin ve rüşvetçilerin korkulu rüyası haline geldi. İzmir'de dün sabah Gök'ün talimatıyla harekete geçen jandarma, Çeşme'nin Alaçatı Belediyesiyle birlikte 100'e yakın ev ve işyerini bastı. Fare Kapanı adı verilen operasyonda Belediye Başkanı Dalgıç ile aralarında bir profesör, müteahhitler, işadamları ve bankacıların da bulunduğu yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı.



Neden fare kapanı?



Jandarmanın bağlantıları çözmek için belediyenin yakınlarında birkaç dükkân kiralayıp fare kapanı gibi kullanarak belediyeye gelip gidenleri görüntülediği, başta başkan ve belediye çalışanları olmak üzere beldede yaşayanların tamamına yakınını teknik takibe aldığı, operasyona da bu nedenle Fare Kapanı adının verildiği öğrenildi. İmar usulsüzlüğünden tutuklanan CHP'li Remzi Özen'in yerine 2003'te başkan olan ve 2004'te yeniden seçilen Muhittin Dalgıç'ın, yönetim kurulu başkanı olduğu Alaçatı Port şirketinin kıyı şeridindeki yatırımları için imar yolsuzluğu yaptığı, düğün salonunu yandaşlarına kiraladığı ve belediye ait dükkânları usulsüz verdiği ve 10 milyonluk usulsüzlüğün meydana geldiği öne sürüldü. Dalgıç, partisi tarafından 29 Mart yerel seçimlerinde de aday gösterilmişti.

