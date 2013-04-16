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Yaşam

Ege'ye fırtına uyarısı

Kıyı Ege'de poyraz fırtınası beklendiği belirtilerek, vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı

16 Nisan 2013 10:53

Fırtınanın, gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Çanakkale il geneli ile Manisa ve Balıkesir'in doğusunda etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınasının gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Çanakkale il geneli ile Manisa ve Balıkesir'in doğusunda etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, 17 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam edeceği, hızının kıyı şeridinde saatte 60-75 kilometre, diğer kesimlerde ise saatte 50-65 kilometre şiddetine ulaşabileceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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