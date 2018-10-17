“Eğer Türklerin elinde ses kaydı varsa yayınlamalılar, ABD'nin Riyad'ı cezalandırması için tasarlanan sızdırma planı işe yaramayacak"

T24 Haber Merkezi

ABD’li gazeteci Micheal Weiss, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 haftadan uzun süredir ‘kayıp’ olmasıyla ilgili, ‘ismini vermek istemeyen’ Türk yetkililerin ‘el altından’ basına bilgi servis etmesini eleştirdi.

Türk yetkililere dayandırılan bazı haberlerde, Kaşıkçı’nın ölümüne dair ses kaydı bulunduğu iddiasını hatırlatan Weiss, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer Türklerin elinde Kaşıkçı’nın parçalara ayrılmasına dair bir ses kaydı varsa bunu yayınlamalılar. ABD’nin Suudi Arabistan’ı cezalandırması için tasarlanan damla damla sızdırma planı işe yaramayacak. Ancak gerçek bir kayıt, bu Beyaz Saray’ın bile görmezden gelemeyeceği bir şey olur” dedi.

Ses kaydının yayınlanmasının ABD Kongresi’ni de büyük baskı altına alacağı yorumunu da değerlendiren Weiss, “Türkiye bunu yapmakla dinleme konusundaki teknik bilgisinden vazgeçmiş olur” ifadesini kullandı.

“Türkiye’nin konsoloslukta kulakları var"

Kaşıkçı’nın AppleWatch kullanarak ‘kendi ölümünü kaydettiği’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan ABD’li gazeteci, şu yorumda bulundu:

“Türkiye’nin konsoloslukta kulakları var. Aynı zamanda Erdoğan’ın bu sızıntıları ve dedikoduları sonlandırma karşılığında MBS’ten (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) neler koparacağını merak ediyorum. Hislerim bana bunun Suriye’yle ilgili olduğunu söylüyor.”