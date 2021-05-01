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Koronavirüs

"Eğer aşı ücretsiz getirilemeyecekse, özel şirketlere izin çıksın" diyen Prof. Özgür Demirtaş, tepkilere yanıt verdi: Tane tane anlatayım...

01 Mayıs 2021 18:19

T24 Haber Merkezi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Koronavirüs aşısının ücretsiz getirilemeyeceği senaryoda özel şirketlere izin çıkması gerektiğini savunduğu tweetine gelen tepkilere, "Tane tane anlatayım" diyerek yanıt verdi. Demirtaş, "Elbette sosyal devlet kuralları gereği devlet herkese bu aşıyı ücretsiz yapabilmeli. Ama bunun olamadığı durumda bunun olabilmesini sağlayacak çözüme karşı olmak, akla mantığa uygun değil" dedi. Yazar Sema Kaygusuz da Demirtaş'ın bazı açıklamalarını Twitter hesabından alıntılayarak, "Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun. Pazarı öne sürersen kimler kesin aşısız kalacak? Bugün 1 Mayıs’tı ya hani" dedi. Prof. Dr. Yalçın Karatepe de tartışamalara ilişkin olarak, "Madem aşıyı parası olan hemen alabiliyor, "devlet neden alamıyor" diye sormak, iktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?" yorumunu yaptı. Yazar Ümit Kıvanç da, tartışmaya, "Yapmayın; o aşı hakkımız, kıçtan ısıtmalı makam arabası alacaklarına bize aşı getirsinler" yorumuyla katıldı. 

 Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki bazı ilaç firmalarının, yabancı aşı şirketleriyle Koronavirüs aşısı için doğrudan iletişime geçtiği tartışmaları devam ederken, "Eğer ücretsiz getirilemeyecekse, özel şirketlere izin çıksın ve aşımızı alalım. Yaz öncesi aşı vurulmak istiyoruz. 45 yaş altı ne zaman aşı olacak?" görüşünü dile getirdiği bir tweet attı.

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Demirtaş'ın tweetine olumlu ve olumsuz yüzlerce yorum geldi. Takipçilerinin bir bölümü, "Parası olmayan ne olacak, ölecek mi?", "Siz aşı olun çok yaşayın, biz garibanlar ölmeye devam ederiz" şeklinde yorum yaparken, bir bölümü de Demirtaş'ın haklı olduğunu ve devletin aşı konusunda başarısız olduğunu savundu. 

Prof. Karatepe: İktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?

Birgün gazetesi yazarı, iktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe de, Demirtaş'ın tweetlerin bağımsız bir şekilde konuyla ilgili attığı tweette, "'Param var, bırakın kendi aşımı alayım' tartışması yürümüş Twitter’da. Madem aşıyı parası olan hemen alabiliyorsa, 'devlet neden alamıyor' diye sormak, bu yönde baskı yapmak gerekmez mi? Para mı yok? Beceriksizlik mi? İktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?" yorumunu yaptı.

Prof. Demirtaş: Aşı var mı, YOK

Söz konusu tweetine gelen yüzlerce yorumun ardından konuya açıklık getiren Prof. Demirtaş, "Elbetteki devletin aşıları ücretsiz getirmesi ilk tercih edilecek şey olur, kimse vermemesi gereken bir parayı vermek istemez, Bunca yıldır verilen vergiler böyle günler için verildi demek ancak sonuca bakalım: Aşı var mı YOK" dedi. 

Demirtaş, devletin aşıyı ücretsiz olarak getiremediği senaryoda para vermek isteyenlerin parası ile aşıyı olabileceğini ve devletin üzerindeki yük ve mazeretin de kısmen azalacağını savundu. 

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bir tweet attım her türlü anlayan olmuş. Tane tane ne demek istediğimi anlatmalıyım diye düşündüm. Fikirler paylaşıldıkça ve üzerinde tartışıldıkça zenginleşir. 

Şimdi kelime kelime inceleyelim bu tweeti "Eğer" ile başlıyor. Eğer ne demek? Elbetteki devletin aşıları ücretsiz getirmesi ilk tercih edilecek şey olur, kimse vermemesi gereken bir parayı vermek istemez, Bunca yıldır verilen vergiler böyle günler için verildi demek ancak sonuca bakalım: Aşı var mı YOK. Bak bir daha yazayım: YOK.
 
Bunun bu tweeti yazan Özgür Demirtaş ile bir ilgisi var mı? O da YOK. Aşının geciktiği her saniye ne oluyor, hastalanan sayısı daha da artıyor, iş kontrolden daha da çıkıyor. Peki benim tweetime gelen eleştiri ne?
 
'Sen nasıl parayla olunsun dersin? Fakirler ölsün mü?' Komünist grupların böyle bir serzenişi olmuş bana. Ayrıca 'Fakir insanlar aşı olmayacak ise kimse olmasın herkes ölsün' diyen de var.
 
Şimdi arkadaşlar, benim tweetimde 'parası olmayan aşı olmasın' diye en ufak bir cümle var mı? O da YOK.
 
Sorun şu: Yönetenler bu işi yapamadı. Milyonlarca kişi aşı olmayı bekliyor. Bunlardan parası olanlar zaten yurtdışına gidip aşıyı oluyorlar. Yani öncesinde bu komünist arkadaşlardan pasaportlarına izin almıyorlar. Dolayısıyla olmayan bir şey değil. Sadece Türkiye'de olmadığı için gidip bunu yurtdışında oluyorlar. Yani zaten parayı veren aşıyı oluyor. Bu birinci gerçek.
 
Gelelim ikinci gerçeğe: Gördüğünüz gibi devlet ücretsiz olarak bunu yapmakta gecikiyor çünkü aşı yok. Bu, pandemiyi daha da uzatıyor.
 
Eğer para vermek isteyenler parası ile aşıyı olursa, devletin üzerindeki yük ve mazeret de kısmen azalır ve ücretsiz dağıtılması gereken aşı miktarı azalır. Tam aksine parası olmayan insanlar şu anki sisteme göre çok daha HIZLI aşı olurlar!
 
Komünist arkadaşların parası olan olmasın, ya herkes parasız olsun, ya da kimse olmasın hayalinin gerçek olmasının tek yolu; ülke dışına çıkışların yasaklanması, demir perde gerisi ülke olunmasıdır! Ama o zaman da yine emin olmasınlar herkesin eşit şartlara sahip olacağına. Çünkü o zaman da Komünist Politbüro üyeleri ilk aşıyı olanlar olur... Bunu bir saniye düşünmelerini dilerim.
 
Gelin bir örnek üzerinden tane tane anlatayım: Örneğin ben hâlâ aşı olmadım. Devletin bana ücretsiz aşı yapmasını bekliyorum. Aylardır bekliyorum. Ama eğer ücretli olsa 100 lira 200 lira veririm ve hemen olurum. Ben aşı olduğum anda devletin ücretsiz yapması gereken aşı sayısı bir kişi azalmış olur ve ücretsiz olmak isteyen bir arkadaşıma daha hızlı sıra gelir. Ama ben bu aşıyı olmadığım sürece, hastalık riski taşıyorum. Her an herkese de bulaştırabilirim.
 
Şimdi tüm bu anlattıklarıma rağmen, 'Hayır Özgür eşitliğe aykırı' diyenler; akadaşlarım bakın, tekrar söyleyeyim parası olanlar zaten uçağa atlayıp bunu oluyorlar. Sadece seyahat edemeyenler olamıyor. Yani o hayalinizdeki 'parası olsa bile aşı olamıyor OHH OHH' fikri gerçek değil.
 
Ben istemez miyim devletin bunu hemen ücretsiz yapmasını? ELBETTE isterim. Ama sistemi tıkandığını görmek için zekâ gerekmiyor. Bir an önce Türkiye olarak şu pandemiyi atlatmamızı dilerim.
 
Tekrar ediyorum: Elbette SOSYAL devlet kuralları gereği devlet herkese bu aşıyı ücretsiz yapabilmeli. Ama bunun olamadığı durumda bunun olabilmesini SAĞLAYACAK çözüme karşı olmak, akla mantığa uygun değil."

Kaygusuz: Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun

Yazar Sema Kaygusuz da, Twitter hesabından Prof. Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
 
Kaygusuz, "Sonuca bakalım: Aşı var mı YOK. Bak bir daha yazayım: YOK. Bunun bu twiti yazan Özgür Demirtaş ile bir ilgisi var mı? O da YOK" diyen Demirtaş'a , "Ama Özgür Demirtaş’ın her fırsatta cümlede 3.tekil olması kendisiyle çok ilgili. Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun. Pazarı öne sürersen kimler kesin aşısız kalacak? Bugün 1 Mayıs’tı ya hani" diyerek yanıt verdi. 
 
Demirtaş'ın "'Sen nasıl parayla olunsun dersin? Fakirler ölsün mü?' Komünist grupların böyle bir serzenişi olmuş bana" ifadesini de alıntılayan Kaygusuz, komünist olmadığını söyledi.
 
Kaygusuz, "'Fakir insanlar aşı olmayacak ise kimse olmasın herkes ölsün' diyen koministe hele hiç rastlamadım. Merak ettim hep kominist olup hem pandemi fantezisi olan cunta öcüsü biri hâlâ var mı hakikaten?" ifadesini kullandı. 

Ümit Kıvanç: Kıçtan ısıtmalı makam arabası alacaklarına bize aşı getirsinler

Belgesel sinemacı ve yazar Ümit Kıvanç da, Demirtaş'ın açıklamarına tepki gösteren bir diğer isim oldu. Kıvanç, "Komünist grupların böyle bir serzenişi olmuş bana" diyen Demirtaş'ın tweetinin altına, "Özgür Bey, komünist deyince 'ha o zaman haksızdır' anlamı çıkmıyor hemen. Yapmayın. Görüşünüze güç katmıyor, her muhalife terörist denmesini andırıyor. O aşı hakkımız, kıçtan ısıtmalı makam arabası alacaklarına bize aşı getirsinler. Olay da bu kadar basit" ifadesini kullandı. 

Demirtaş: Orayı ısıtacaklarına getirsinler sözüne her aklı başında katılır

Demirtaş da Kıvanç'a, "Ümit bey benim öyle bir ithamım yok. Orayı ısıtacaklarına getirsinler sözüne her aklı başında katılır. Olay olmaması. Çözüm lazım. Ben kimsenin bana aşı getirmesini kurbanlık koyun gibi beklemek zorunda değilim. Sizin için tane tane anlattım" diye yanıt verdi. 
 

Fatih Yaşlı: ABD'de bile aşı ücretsizken bizim liberallerin özel sektör aşkı...

Akademisyen-yazar Fatih Yaşlı da Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösterirken, "Kapitalizmin kalesi ABD'de bile aşı devlet tarafından ve ücretsiz yapılıyorken bizim liberallerin özel sektör aşkı... Dünya aşı arzından haberleri yok. Şirketler milyonlarca doz aşıyı nasıl getirecek yanıt yok. Kitlesel aşı olmadan parası olanı aşılamak neyi çözecek yanıt yok" dedi. Yaşlı, şöyle devam etti:

"Çarklar dönsün diye tam kapanma olmayacak, ilaç tekelleri patent paylaşmayacak, salgın en çok yoksulları vuracak ama "özel sektör alı getirsin" diye milleti kandıralım. Eee başka?"

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