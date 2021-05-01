"Eğer aşı ücretsiz getirilemeyecekse, özel şirketlere izin çıksın" diyen Prof. Özgür Demirtaş, tepkilere yanıt verdi: Tane tane anlatayım...

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Koronavirüs aşısının ücretsiz getirilemeyeceği senaryoda özel şirketlere izin çıkması gerektiğini savunduğu tweetine gelen tepkilere, "Tane tane anlatayım" diyerek yanıt verdi. Demirtaş, "Elbette sosyal devlet kuralları gereği devlet herkese bu aşıyı ücretsiz yapabilmeli. Ama bunun olamadığı durumda bunun olabilmesini sağlayacak çözüme karşı olmak, akla mantığa uygun değil" dedi. Yazar Sema Kaygusuz da Demirtaş'ın bazı açıklamalarını Twitter hesabından alıntılayarak, "Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun. Pazarı öne sürersen kimler kesin aşısız kalacak? Bugün 1 Mayıs’tı ya hani" dedi. Prof. Dr. Yalçın Karatepe de tartışamalara ilişkin olarak, "Madem aşıyı parası olan hemen alabiliyor, "devlet neden alamıyor" diye sormak, iktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?" yorumunu yaptı. Yazar Ümit Kıvanç da, tartışmaya, "Yapmayın; o aşı hakkımız, kıçtan ısıtmalı makam arabası alacaklarına bize aşı getirsinler" yorumuyla katıldı.



Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki bazı ilaç firmalarının, yabancı aşı şirketleriyle Koronavirüs aşısı için doğrudan iletişime geçtiği tartışmaları devam ederken, "Eğer ücretsiz getirilemeyecekse, özel şirketlere izin çıksın ve aşımızı alalım. Yaz öncesi aşı vurulmak istiyoruz. 45 yaş altı ne zaman aşı olacak?" görüşünü dile getirdiği bir tweet attı.

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Demirtaş'ın tweetine olumlu ve olumsuz yüzlerce yorum geldi. Takipçilerinin bir bölümü, "Parası olmayan ne olacak, ölecek mi?", "Siz aşı olun çok yaşayın, biz garibanlar ölmeye devam ederiz" şeklinde yorum yaparken, bir bölümü de Demirtaş'ın haklı olduğunu ve devletin aşı konusunda başarısız olduğunu savundu.

Prof. Karatepe: İktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?

Birgün gazetesi yazarı, iktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe de, Demirtaş'ın tweetlerin bağımsız bir şekilde konuyla ilgili attığı tweette, "'Param var, bırakın kendi aşımı alayım' tartışması yürümüş Twitter’da. Madem aşıyı parası olan hemen alabiliyorsa, 'devlet neden alamıyor' diye sormak, bu yönde baskı yapmak gerekmez mi? Para mı yok? Beceriksizlik mi? İktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?" yorumunu yaptı.

Prof. Demirtaş: Aşı var mı, YOK

Söz konusu tweetine gelen yüzlerce yorumun ardından konuya açıklık getiren Prof. Demirtaş, "Elbetteki devletin aşıları ücretsiz getirmesi ilk tercih edilecek şey olur, kimse vermemesi gereken bir parayı vermek istemez, Bunca yıldır verilen vergiler böyle günler için verildi demek ancak sonuca bakalım: Aşı var mı YOK" dedi.

Demirtaş, devletin aşıyı ücretsiz olarak getiremediği senaryoda para vermek isteyenlerin parası ile aşıyı olabileceğini ve devletin üzerindeki yük ve mazeretin de kısmen azalacağını savundu.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bir tweet attım her türlü anlayan olmuş. Tane tane ne demek istediğimi anlatmalıyım diye düşündüm. Fikirler paylaşıldıkça ve üzerinde tartışıldıkça zenginleşir.

Şimdi kelime kelime inceleyelim bu tweeti "Eğer" ile başlıyor. Eğer ne demek? Elbetteki devletin aşıları ücretsiz getirmesi ilk tercih edilecek şey olur, kimse vermemesi gereken bir parayı vermek istemez, Bunca yıldır verilen vergiler böyle günler için verildi demek ancak sonuca bakalım: Aşı var mı YOK. Bak bir daha yazayım: YOK. Bunun bu tweeti yazan Özgür Demirtaş ile bir ilgisi var mı? O da YOK. Aşının geciktiği her saniye ne oluyor, hastalanan sayısı daha da artıyor, iş kontrolden daha da çıkıyor. Peki benim tweetime gelen eleştiri ne?