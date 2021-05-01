"Eğer aşı ücretsiz getirilemeyecekse, özel şirketlere izin çıksın" diyen Prof. Özgür Demirtaş, tepkilere yanıt verdi: Tane tane anlatayım...

T24 Haber Merkezi
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Koronavirüs aşısının ücretsiz getirilemeyeceği senaryoda özel şirketlere izin çıkması gerektiğini savunduğu tweetine gelen tepkilere, "Tane tane anlatayım" diyerek yanıt verdi. Demirtaş, "Elbette sosyal devlet kuralları gereği devlet herkese bu aşıyı ücretsiz yapabilmeli. Ama bunun olamadığı durumda bunun olabilmesini sağlayacak çözüme karşı olmak, akla mantığa uygun değil" dedi. Yazar Sema Kaygusuz da Demirtaş'ın bazı açıklamalarını Twitter hesabından alıntılayarak, "Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun. Pazarı öne sürersen kimler kesin aşısız kalacak? Bugün 1 Mayıs’tı ya hani" dedi. Prof. Dr. Yalçın Karatepe de tartışamalara ilişkin olarak, "Madem aşıyı parası olan hemen alabiliyor, "devlet neden alamıyor" diye sormak, iktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?" yorumunu yaptı. Yazar Ümit Kıvanç da, tartışmaya, "Yapmayın; o aşı hakkımız, kıçtan ısıtmalı makam arabası alacaklarına bize aşı getirsinler" yorumuyla katıldı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki bazı ilaç firmalarının, yabancı aşı şirketleriyle Koronavirüs aşısı için doğrudan iletişime geçtiği tartışmaları devam ederken, "Eğer ücretsiz getirilemeyecekse, özel şirketlere izin çıksın ve aşımızı alalım. Yaz öncesi aşı vurulmak istiyoruz. 45 yaş altı ne zaman aşı olacak?" görüşünü dile getirdiği bir tweet attı.
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Demirtaş'ın tweetine olumlu ve olumsuz yüzlerce yorum geldi. Takipçilerinin bir bölümü, "Parası olmayan ne olacak, ölecek mi?", "Siz aşı olun çok yaşayın, biz garibanlar ölmeye devam ederiz" şeklinde yorum yaparken, bir bölümü de Demirtaş'ın haklı olduğunu ve devletin aşı konusunda başarısız olduğunu savundu.
Prof. Karatepe: İktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?
Birgün gazetesi yazarı, iktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe de, Demirtaş'ın tweetlerin bağımsız bir şekilde konuyla ilgili attığı tweette, "'Param var, bırakın kendi aşımı alayım' tartışması yürümüş Twitter’da. Madem aşıyı parası olan hemen alabiliyorsa, 'devlet neden alamıyor' diye sormak, bu yönde baskı yapmak gerekmez mi? Para mı yok? Beceriksizlik mi? İktidarın sorumluluğunu hatırlatıp hesap sormak gerekmez mi?" yorumunu yaptı.
Prof. Demirtaş: Aşı var mı, YOK
Söz konusu tweetine gelen yüzlerce yorumun ardından konuya açıklık getiren Prof. Demirtaş, "Elbetteki devletin aşıları ücretsiz getirmesi ilk tercih edilecek şey olur, kimse vermemesi gereken bir parayı vermek istemez, Bunca yıldır verilen vergiler böyle günler için verildi demek ancak sonuca bakalım: Aşı var mı YOK" dedi.
Demirtaş, devletin aşıyı ücretsiz olarak getiremediği senaryoda para vermek isteyenlerin parası ile aşıyı olabileceğini ve devletin üzerindeki yük ve mazeretin de kısmen azalacağını savundu.
Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:
"Bir tweet attım her türlü anlayan olmuş. Tane tane ne demek istediğimi anlatmalıyım diye düşündüm. Fikirler paylaşıldıkça ve üzerinde tartışıldıkça zenginleşir.
Bunun bu tweeti yazan Özgür Demirtaş ile bir ilgisi var mı? O da YOK. Aşının geciktiği her saniye ne oluyor, hastalanan sayısı daha da artıyor, iş kontrolden daha da çıkıyor. Peki benim tweetime gelen eleştiri ne?
'Sen nasıl parayla olunsun dersin? Fakirler ölsün mü?' Komünist grupların böyle bir serzenişi olmuş bana. Ayrıca 'Fakir insanlar aşı olmayacak ise kimse olmasın herkes ölsün' diyen de var.
Şimdi arkadaşlar, benim tweetimde 'parası olmayan aşı olmasın' diye en ufak bir cümle var mı? O da YOK.
Sorun şu: Yönetenler bu işi yapamadı. Milyonlarca kişi aşı olmayı bekliyor. Bunlardan parası olanlar zaten yurtdışına gidip aşıyı oluyorlar. Yani öncesinde bu komünist arkadaşlardan pasaportlarına izin almıyorlar. Dolayısıyla olmayan bir şey değil. Sadece Türkiye'de olmadığı için gidip bunu yurtdışında oluyorlar. Yani zaten parayı veren aşıyı oluyor. Bu birinci gerçek.
Gelelim ikinci gerçeğe: Gördüğünüz gibi devlet ücretsiz olarak bunu yapmakta gecikiyor çünkü aşı yok. Bu, pandemiyi daha da uzatıyor.
Eğer para vermek isteyenler parası ile aşıyı olursa, devletin üzerindeki yük ve mazeret de kısmen azalır ve ücretsiz dağıtılması gereken aşı miktarı azalır. Tam aksine parası olmayan insanlar şu anki sisteme göre çok daha HIZLI aşı olurlar!
Şimdi tüm bu anlattıklarıma rağmen, 'Hayır Özgür eşitliğe aykırı' diyenler; akadaşlarım bakın, tekrar söyleyeyim parası olanlar zaten uçağa atlayıp bunu oluyorlar. Sadece seyahat edemeyenler olamıyor. Yani o hayalinizdeki 'parası olsa bile aşı olamıyor OHH OHH' fikri gerçek değil.
Kaygusuz: Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun
Yazar Sema Kaygusuz da, Twitter hesabından Prof. Demirtaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Kaygusuz, "Sonuca bakalım: Aşı var mı YOK. Bak bir daha yazayım: YOK. Bunun bu twiti yazan Özgür Demirtaş ile bir ilgisi var mı? O da YOK" diyen Demirtaş'a , "Ama Özgür Demirtaş’ın her fırsatta cümlede 3.tekil olması kendisiyle çok ilgili. Ekonomistken muhalif değilsen vatandaşken hiç olamıyorsun. Pazarı öne sürersen kimler kesin aşısız kalacak? Bugün 1 Mayıs’tı ya hani" diyerek yanıt verdi.
Demirtaş'ın "'Sen nasıl parayla olunsun dersin? Fakirler ölsün mü?' Komünist grupların böyle bir serzenişi olmuş bana" ifadesini de alıntılayan Kaygusuz, komünist olmadığını söyledi.
Kaygusuz, "'Fakir insanlar aşı olmayacak ise kimse olmasın herkes ölsün' diyen koministe hele hiç rastlamadım. Merak ettim hep kominist olup hem pandemi fantezisi olan cunta öcüsü biri hâlâ var mı hakikaten?" ifadesini kullandı.