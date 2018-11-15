Ege'nin iki yakası müzik ve dansla Ayavalık'ta buluşacak

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, ‘Bir Deniz İki Yaka Kol Kola- Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları’ (Ayvalık Sirtaki Weekend) buluşmasının 3\'üncüsü 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla 2016 ve 2017 yıllarında ilk ikisi gerçekleşen ‘Bir Deniz İki Yaka Kol Kola- Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları’ buluşmasının üçüncüsü, bu yıl 17-18 Kasım tarihlerinde yapılacak. Yunanistan’ın ünlü Lesvos Adası Midilli kentine kadar ulaşan, 500’ü aşkın dansçının katılımıyla gerçekleşen bu buluşmaların, bu sene Ayvalık’ta daha büyük bir dans topluluğuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Dans etkinliklerinin yanı sıra düzenlenecek panellerle, Ege’nin iki yakası kültürünün ortak yönleri olan dans ve müzikleri tartışılacak. Etkinliğe birbirinden değerli uzman, profesör, sosyolog, araştırmacı ve eğitmen, bu kültüre gönül veren herkesi bilgilendirmek üzere katılım sağlayacak.

Türkiye’de etkinliği ilk kez başlatan ve geleneksel hale getiren Ayvalık Dans Akademisi kurucusu Devlet Halk Dansları Topluluğu eski üyelerinden Can Çinte, \"İki yakanın birbirine çok benzeyen enerjisiyle söylediği şarkılar ve danslar, tüm müzik tutkunlarının kalbini fethetmek üzere 17-18 Kasım tarihlerinde Ayvalık’ta. Gönlünden bu şarkılar geçen, bu kültürü merak eden ve keşfetmek isteyen herkes davetlidir\" dedi.



FOTOĞRAFLI