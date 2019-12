Ege'nin denizcilikte sorunları var

"Dünyada gemi trafiğinin en yoğun olduğu denizlerden biri olan Ege Denizi'nde, sadece Yunanistan'da hem liman hem tersane var"



Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emrah Erginer, İzmir ve çevresinde bir tersane bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, "Dünyada gemi trafiğinin en yoğun olduğu denizlerden biri olan Ege Denizi'nde, sadece Yunanistan'da hem liman hem tersane var. İzmir dışında dünyanın hiçbir yerinde limanı olup da tersanesi bulunmayan bir yer yok" dedi.



Erginer, Ege Bölgesindeki gemi, yat sanayisi ve denizcilik konularında basın toplantısı düzenledi.



Amatör denizciliğin geliştirilmesi, İzmir halkının deniz sevgisinin artırılması ve denizin amatör denizciler tarafından daha çok kullanılması gerektiğine dikkati çeken Erginer, "Bunun için her yıl İzmir Kayıkları Yarışı ve Kartondan Tekneler yarışı düzenliyoruz. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesinin elindeki 12 adet İzmir kayığı çok kötü durumda. Gereken ilginin gösterilmesi, bakımlarının yapılması gerekiyor" dedi.



Günümüzde hızla tükenen enerji kaynaklarının yerini güneş, rüzgar ve hibrid enerji sistemleri gibi yeni enerji kaynaklarının aldığını, İzmir'in de 360 gününün güneşli geçtiği göz önüne alındığında güneşten yararlanmamanın mantıksızlık olacağını ifade eden Erginer, "EXPO 2015 adaylığı sırasında İzmir'i tanıtmak amacıyla İzmir Körfezi için güneş enerjisiyle çalışan tekne tasarladık. Ancak belediyeyi bu konuda da ikna edemedik" diye konuştu.



Erginer, İzmir Körfezinin bir kıyı master planının bulunmadığını, bu nedenle deniz kenarının ne şekilde kullanılacağının belli olmadığını kaydetti.



Mavişehir, Bayraklı ve Pasaport gibi yerlere yeni marinaların kurulması gerektiğinin altını çizen Erginer, "İzmir halkımızın tekneleri ile bu marinaların dolması hedeflenmelidir. Şu an bir tekne alsanız bu teknenizi nereden denize indireceksiniz? Nerede kışlayacaksınız? Bakım ve onarım ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacaksınız?" dedi.



İzmir kuzey aksında tersane bölgesi için bir yer ayrılmadığını kaydeden Emrah Erginer, şöyle devam etti:



"Dünyada gemi trafiğinin en yoğun olduğu denizlerden biri olan Ege Denizi'nde, sadece Yunanistan'da hem liman hem tersane var. İzmir dışında dünyanın hiçbir yerinde limanı olup da tersanesi bulunmayan bir yer yok. Burada yatırımcı olmaması, bu nedenle Ankara'ya yeterince baskı yapılamaması ve Ankara'nın da maalesef 'bir şey yapmaya kalksak mutlaka engellenir' düşüncesi nedeniyle bir türlü çözüm bulunamamaktadır. Aliağa'da bulunan gemi söküm bölgesinin bir bölümü şayet hiçbir şekilde tersane yeri bulunamıyorsa gemi bakım ve onarım işleri için ayrılmalıdır."



Erginer, İzmir'deki üniversitelerde gemi mühendisliği lisans bölümünün bulunmadığını, halen sadece İTÜ, YTÜ ve KTÜ gibi üniversitelerde yani Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde bu eğitimin verildiğini söyledi.



"Oysa ki özellikle yat üretiminde Türkiye'de marka olan Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Göcek gibi yerler bölgemizde bulunmaktadır" diyen Erginer, Türkiye'de iki tane yüzer havuz sisteminin kurulduğunu, birinin İTÜ'de olduğunu, İzmir'de kurulanın ise lisans bölümünün olmamasından dolayı çürümeye terk edildiğini dile getirdi.



Erginer, "Yani İzmir'de gemi mühendisliği yüksek lisans bölümü var lisans bölümü yok, liman var, tersane yok" şeklinde konuştu.



İzmir körfezindeki deniz ulaşımının ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Erginer, "Yaz mevsiminde daha sık olmak şartıyla Urla, Mordoğan, Foça, ve diğer sahili olan ilçelere vapur seferleri konulmalıdır. Aynı şekilde iç körfezde Göztepe ve diğer semtlere yeni iskeleler açılarak otobüslere yeni deniz ulaşımı bağlantıları yapılmalıdır. 'Tutmaz, denedik, olmadı' gibi söylemler doğru değil. Ulaşım kamusal hizmettir. Bir rota koyarsınız, ona zaman tanırsınız" dedi.



Emrah Erginer, İzmir Büyükşehir Belediyesi körfez hattı yolcu vapurlarının yaş ortalamasının 36,5 olduğunu, bu filonun bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyledi.



Tekne imalatçılarını bir araya getirecek SS Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin kurulma aşamasında olduğunu bildiren Erginer, kooperatifin başkanlığını Aslan Bilgi'nin yürüteceğini söyledi.



İzmir'deki uluslararası toplantılar



İzmir'in ev sahipliğini yapacağı toplantılar hakkında da bilgi veren Erginer, 7-9 Eylül 2009 tarihlerinde "Uluslararası Güneş Enerjili Tekneler Yarışı"nın düzenleneceğini, yarış için 9 Eylül Üniversitesi'nin tasarımını yaptığı teknenin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.



Emrah Erginer, 26-30 Ekim 2009 tarihleri arasında "ISO 8 Numaralı Gemi ve Deniz Teknolojileri Teknik Komite Toplantısı"nın ilk defa Türkiye'de İzmir'de yapılmak istendiğini söyledi.



2007 yılında ABD'de yapılan toplantıda "ISO 30000 Gemi Geri Çevrim Yönetim Sistemi" kodunun yazılması görevinin Türk ekibine verildiğini belirten Erginer, "Bu kod uluslararası standart getirecek. Mesela Amerikan ordusu gemileri söküleceği zaman 'ISO 30000 var mı?' diye soracak" diye konuştu.