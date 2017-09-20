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Spor

Ege’nin 4 kulübüne lisans şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremeyen Karşıyaka, Bucaspor, Manisaspor ve Balıkesirspor Baltok’un 3’er puanlarının silinmesine karar verdi

20 Eylül 2017 23:36

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremeyen Karşıyaka, Bucaspor, Manisaspor ve Balıkesirspor Baltok’un 3’er puanlarının silinmesine karar verdi.
Mali, idari, hukuki, altyapı, personel ve sportif kriterlerini yerine getiremeyen kulüpler için tanıdığı ek süreyi daha önce 31 Temmuz’dan bugüne kadar uzatan kurul, son toplantıda Ege takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor ve Nazilli Belediyespor’un yanı sıra gün içinde eski futbolcularından Leozinho’ya 280 bin euro ödeme yapan Denizlispor’a da lisans verdi.
Kurul, lisans alamayan toplam 8 kulübe puan silme cezası keserken kriterleri yerine getiremediği için Federasyon’dan ek süre talep eden Karşıyaka’nın yanı sıra Bucaspor, Balıkesirspor ve Manisaspor da ceza alan takımlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde eski futbolcularından Banahene’ye 56 bin 500 euro alacağını ödemediği için FIFA’nın da 3 puan silme cezası kestiği Karşıyaka’nın aldığı ceza 6 puana ulaştı. 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta 4 puan toplayan Kaf-Kaf, cezalar tabloya yansıtıldığında eksi 2 puanla son sıraya gerileyecek. Bucaspor, kulüp lisans kriterleri nedeniyle üst üste üçüncü kez, Manisaspor ise ikinci kez puan silmeyle cezalandırıldı. Balıkesirspor’un ilk kez puanı silindi.
Kurul bu toplantıda Balıkesirspor Baltok, Bucaspor, Karşıyaka ve Manisaspor\'un yanı sıra, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerine de 3’er puan tenzili cezası verdi.

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