Egemen Bağış'tan Penguen'in kapağına 'aferin'

T24 - AB Bakanı Egemen Bağış'a yumurta atan öğrenciye istenen 5 yıl hapis cezasını kapağına taşıyan Penguen Bağış'tan 'aferin' aldı.
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’a, geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi’nde yumurta atan İletişim Fakültesi öğrencisi Esin Çalışkan'a 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar, 'AKP defol, üniversiteler bizimdir' sloganı atan Ayberk Demirhan'a ise 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Mizah dergisi Penguen konuyu bu hafta kapağına taşıdı.
Egemen Bağış, Twitter'da yaptığı açıklamada "Penguen'cilere kızamadım. Dalga geçmekle beraber, iyi espiri yakalamışlar. Aferin" dedi.