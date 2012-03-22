T24 LogoT24 Logo
Politika

Egemen Bağış'tan Penguen'in kapağına 'aferin'

AB Bakanı Egemen Bağış'a yumurta atan öğrenciye istenen 5 yıl hapis cezasını kapağına taşıyan Penguen Bağış'tan 'aferin' aldı.

22 Mart 2012 18:44

 

T24 - AB Bakanı Egemen Bağış'a yumurta atan öğrenciye istenen 5 yıl hapis  cezasını kapağına taşıyan Penguen Bağış'tan 'aferin' aldı.
 
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’a, geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi’nde yumurta atan İletişim Fakültesi öğrencisi Esin Çalışkan'a 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar, 'AKP defol, üniversiteler bizimdir' sloganı atan Ayberk Demirhan'a ise 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
 
Mizah dergisi Penguen konuyu bu hafta kapağına taşıdı.
 
Egemen Bağış, Twitter'da yaptığı açıklamada "Penguen'cilere kızamadım. Dalga geçmekle beraber, iyi espiri yakalamışlar. Aferin" dedi.

ETİKETLER

egemen bağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24