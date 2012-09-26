T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Egemen Bağış'ın kayınvalidesi vefat etti

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın kayınvalidesi vefat etti.

26 Eylül 2012 02:15

 

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın bir süredir özel bir hastanede yoğun bakımda tutulan kayınvalidesi 73 yaşındaki Naciye Şener yaşamını yitirdi. 
 
Bağcılar’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalp ve karaciğer rahatsızlığı sebebiyle bir haftadır tedavi gören Beyhan Bağış’ın annesi Naciye Şener bugün 16.40 sıralarında yaşamını yitirdi. Kayınvalidesinin ölüm haberini alan Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da hastaneye geldiği ve akşam saatlerinde hastaneden ayrıldı. Naciye Şener’in cenazesi yarın sabah yakınları tarafından alınarak Bursa’ya götürülecek. Üç çocuk annesi Naciye Şener yarın Bursa Emir Sultan Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ETİKETLER

egemen bağışkayınvalidevefat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24