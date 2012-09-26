Egemen Bağış'ın kayınvalidesi vefat etti

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın bir süredir özel bir hastanede yoğun bakımda tutulan kayınvalidesi 73 yaşındaki Naciye Şener yaşamını yitirdi.

Bağcılar’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalp ve karaciğer rahatsızlığı sebebiyle bir haftadır tedavi gören Beyhan Bağış’ın annesi Naciye Şener bugün 16.40 sıralarında yaşamını yitirdi. Kayınvalidesinin ölüm haberini alan Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da hastaneye geldiği ve akşam saatlerinde hastaneden ayrıldı. Naciye Şener’in cenazesi yarın sabah yakınları tarafından alınarak Bursa’ya götürülecek. Üç çocuk annesi Naciye Şener yarın Bursa Emir Sultan Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.