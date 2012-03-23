Egemen Bağışın dosyası İsviçre Dışişleri'nde

T24 - Sözde 'soykırımı inkar' suçlamasıyla İsviçre Başsavcılığı tarafından yürütülen ön soruşturmada sona yaklaşıldı

Egemen Bağış Zürih'te "Ermeni soykırımı yoktur. Gelsin beni tutuklasınlar" demişti

Başsavcı Christine Braunschweig, Bağış’ın İsviçre Ceza Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesi ile ön soruşturma açtı. Bağış’ın dokunulmazlıktan yararlanıp yararlanmayacağı konusunu İsviçre Dışişleri’ne sordu.

Zürih Başsavcılığı’nca Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında başlatılan ön soruşturmada sona yaklaşıldı. Doğan Haber Ajansı’nın soruları yanıtlayan başsavcı Christine Braunschweig, Bağış’ın konuşmasında İsviçre ceza kanunu 261 maddeye muhalefet olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bağış’a karşı bir dava açılıp açılmamasının tespiti için dosyanın İsviçre dışişlerine gönderildiğini açıklayan Braunschweig, bakanlıktan gelecek cevabın beklendiğini söyledi. Gelecek cevaba göre diplomatik dokunulmazlık konusunda karar vereceğini söyleyen Braunschweig, "Bakanın dokunulmazlığı dava konusu olayla ilgili olarak var ise dava açmamız söz konusu değil. Bunun tersi bir durumda dava açılacak" dedi.

İsviçre: Kararımızı vermedik

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, savcılığın Bakan Bağış’ın dokunulmazlığı konusunda kendilerine görüş sorduğunu doğruladı. Elektronik posta ile Doğan Haber Ajansı’nın sorularını cevaplayan İsviçre Dışişleri Bakanlığı bu tür davalarda yargı makamı ile bakanlığın görüş alışverişinde olmasının çok doğal olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında nihai kararın kendileri tarafından değil yargı organlarınca verileceğini vurguladı. Bağış’ın yaptığı açıklama ile ilgili olarak dokunulmazlığının olup olmadığının incelendiğini söyleyen bakanlık yaptığı açıklamada aynen şu görüşlere yer verdi:

"Dünya Ekonomik Formuna katılmak üzere Davos’a gelen tüm yabancı hükümet üyelerinin uluslararası hukuk kuralları gereğince dokunulmazlıkları vardır. Ancak bu genel kural, uygulanacak olaylara göre değişebilir. Her olaya bu genel kuralın ışığı altında ayrı ayrı bakmak gerekir. Yargı organlarıyla bakanlık arasında bu tür bilgi alışverişi işin doğası gereğidir. Nihai kararı verecek olanlar yargı mensuplarıdır."

Edinilen bilgilere göre, Türk Dışişleri kararın "dokunulmazlık vardır" yönünde olması için yoğun çaba harcıyor. Kararın en geç Nisan ayının ilk haftasında başsavcılık tarafından açıklanması bekleniyor. NE OLMUŞTU? Zürih kantonu devlet başsavcılığı, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış hakkında 6 Şubat günü ön soruşturma başlattı. Egemen Bağış’ın Davos Dünya Ekonomik Formu (WEF)dan dönerken Zürih’te söylediği "Ermeni soykırımı yoktur. Gelsin beni tutuklasınlar" sözleri üzerine İsviçre Ermeni topluluğunun şikayeti üzerine başsavcılıkça İsviçre ceza kanunu 261 maddeye muhalefetten ön soruşturma başlatıldı. Zürih devlet savcısı Christine Braunschweig, o zamanki açıklamasında, Bakan Bağış hakkında ön soruşturma yapıldığını doğrulayarak şunları söylemişti:

"Geçen hafta savcılığımıza bu konu ile ilgili bir dilekçe ulaştı. Dilekçede Sayın Bağış’ın İsviçre Ceza Kanunu’nun 261. maddesinde ırkçılık başlığı ile yer alan kanuna muhalefet edildiği bildiriliyordu. Savcılığımız iddiayı ciddi bularak ön soruşturma başlattı. Şimdi Egemen Bağış’ın dilekçede konu edilen Ermeni soykırımını inkar sözlerini söyleyip söylemediğini araştıracağız. Kendisinin diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına bakacağız. Bunların sonucunda yasaya aykırı bir durum var ve diplomatik dokunulmazlığı yok ise hakkında dava açacağız."