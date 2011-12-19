Egemen Bağış'a sürpriz yumurta!

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Bağış ve öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Bakan Bağış'ın, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerini kabulünde ilginç anlar yaşandı. Kabulün başında öğrencilerden birinin Bağış'a "sürpriz yumurta" hediye etmesi üzerine bu jest için teşekkür eden Bağış, "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" diyerek, yumurta içinden çıkan oyuncağı ve çikolatayı etrafındaki öğrencilerle paylaştı.Bağış, kabulde yaptığı açıklamada, Çankaya Üniversitesi öğrencilerine geçen hafta bir konferans vermesinin planlandığını ancak Romanya Başbakanının ziyareti sebebiyle programı ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, bu nedenle öğrencilerin kendisini ziyarete gelmesinden çok memnun olduğunu kaydetti.Egemen Bağış, "Böyle bir jest yaparak, yumurtanın çikolatalı halini benimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her sabah eşine kahvaltı hazırladığını gazetelerden okuduğunu söyleyen Bağış, "Avrupa'nın birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Belki yumurta ihtiyacını da siz karşılarsınız diye düşünüyorum. AB'nin mutlu bir aile tablosuna kavuşabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var"dedi.