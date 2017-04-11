Egemen Bağış'a apartman görevlisinden cevap: Bize evlerini emanet ediyorlar, size hırsız diyorlar!

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e “Apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter” diyen eski AKP’li bakanlardan Egemen Bağış’a bir apartman görevlisinden yanıt geldi. Ankara'da 16 yıldır apartman görevlisi olarak çalışan Gül Barışkan, Bağış’a “Kimse bizi yolsuzlukla anmıyor, bizlere evlerini, apartmanlarını güvenerek teslim ediyorlar, sizeyse hırsız diyorlar” dedi. Barışkan, Bağış’a "Kurban ol sen kapıcılara" diyerek seslendi.

Bağış, Diriliş Gençlik Derneği tarafından Muş'taki bir otelde düzenlenen konferansta "Ahmet Necdet Sezer denilen adam normal şartlarda apartman görevlisi dahi seçilemeyecek bir karakter” demişti.

soL’a konuşan Barışkan, "Ne zaman birini aşağılamak isteseler, bir işçi grubunu dillerine doluyorlar” dedi.

"Daha önce de altın klozet üzerinden temizlik işçilerini aşağılamışlardı şimdi biz kapıcılara, ki halk dilinde adımız budur, dil uzattılar" diyen Barışkan, emeğiyle hayatını idame ettirdiğini vurguladı.

Barışkan, ”Bizler bu işi yaparken utanmıyoruz, emeğimizle çocuklarımızı okutuyor, onlar boyun eğmeden yaşasın diye uğraşıyoruz. Çalışıyoruz, çalmıyoruz. Kimse bizi yolsuzlukla anmıyor, bizlere evlerini, apartmanlarını güvenerek teslim ediyorlar, sizeyse hırsız diyorlar" dedi.

"Ayakkabı kutusuna koyacak paraları olmadığını” söyleyen 16 yıllık apartman görevlisi, "Sömürünün en yoğun yaşandığı bu işi kimilerimizi sigortasız kimilerimiz uzun mesailerle, güneş görmeyen, ev denemeyecek odalarda yaşayarak yapıyoruz; onurumuzla yaşıyoruz, utanmıyoruz, utanması gereken bizi bu koşullara mahkûm edenlerdir ama işçi düşmanlarında ne gezer utanma" dedi.

Barışkan, "Buradan AKP'ye oy veren, referandumda evet oyu verecek arkadalarıma çağrımdır, bizi aşağılayan, insan yerine koymayan bu emek düşmanlarına derslerini verelim" ifadelerini kullandı.

"Tüm bu mesleği yapan arkadaşlarım adına, bizim oraların bir sözü ile cevap vereceğim" diyen Barışkan, Bağışa’a, "Kurban ol sen kapıcılara" diyerek seslendi.