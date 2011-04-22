-EGEMEN BAĞIŞ SORULARI YANITLADI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Türkiye'de kimin eli kimin cebinde, kim kiminle paslaşıyor konusunda hala sıkıntılı bir süreç içinde olduğumuzu görüyoruz" dedi. Kanaltürk televizyonunda "Gündem Demokrasi" programına katılan Bağış, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKPM'deki konuşmasının bazı kesimler tarafından eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine, Başbakanın düşüncelerini açık seçik anlattığını belirterek, "Avrupalıların anladığı dil budur" dedi. Başbakanın kullandığı üsluba Batılılardan tepki gelmediğini anlatan Bağış, buna karşın en sert tepkilerin Türkiye'deki muhalefetten geldiğini ifade etti. Yargıdaki sorunlarla ilgili sorular üzerine de Bağış, yargıda reform yapılması ihtiyacı konusunda herkesin hemfikir olduğunu kaydederek, bunun için bütün kesimlerin katkıda bulunması gerektiğini söyledi. Geçen yıl yapılan Anayasa değişikliği sırasında muhalefetin olumlu katkı yapmadığını dile getiren Bağış, şöyle konuştu: "Bir muhalefet partimiz 'biz bu konuda görüşmeyiz' bile dedi. 'Görüşmeyiz'in öncesinde de biliyorsunuz bir kamera beklentisi vardı. Türkiye'nin başına ne gelirse kamera merakından geliyor. Bir başka siyasi partimiz de çok acıdır, 'gelirler çay içer giderler' diye açıklama yaptı. Siyasi hayatı boyunca partilerinin kapatılmasından şikayet eden bir partinin mensupları ise parti kapatılmasını zorlaştıracak maddede meclise girmemeyi tercih ettiler. Türkiye'de kimin eli kimin cebinde, kim kiminle paslaşıyor konusunda hala sıkıntılı bir süreç içinde olduğumuzu görüyoruz." AB sürecine ilişkin de konuşan Bağış, anket sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 62'sinin AB'ye üye olmaya 'evet' dediğini, yüzde 67'sinin ise Türkiye'nin AB'ye girebileceğine inanmadığını söyledi. Bağış, buna rağmen halkın yüzde 73'ünün AB sürecinin ekonomi, demokrasi ve insan hakları düzeyini yükselttiğine inandığını kaydetti. Bağış, genel seçime giden sürecinin de siyasi olgunluk çerçevesinde geçmesini diledi.