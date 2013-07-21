Egemen Bağış: Kılıçdaroğlu gidecek; Feyzioğlu gelecek

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur etkinliğine katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, gnüdemle ilgili değerlendirmelerde bulunurken CHP ile ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

Bakan Bağış, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bir kadına hakaret ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

'CHP içindeki derin mekanizmalar'

"Bugün sizler de sosyal medyada takip etmişsinizdir. Haddini bayağı aşmış. Onunla ilgili kınama mesajları yayınladık. Bu arkadaşı Çakma Gandi'nin yerine hazırlıyorlarmış aldığımız duyuma göre. Duyduğum kadarıyla CHP'nin içindeki derin mekanizmalar bu başörtüsü düşmanlığı yaparak gündeme gelmeye çalışan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na, CHP Genel Başkanı hazırlığı yapıyorlarmış.

İnanın bana hani 'Gelen gideni aratır' derler ya bunlarda gelen gideni aratmıyor. Onun için 'Hodri meydan' diyorum.”