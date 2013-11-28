Egemen Bağış, İzmir için 'Yıldırım'ı işaret etti

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, İzmir'deki sel felaketini eleştirdiği Twitter mesajında AKP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ı işaret etti.

Bakan Bağış Twitter hesabından yaptığı açıklamada İzmir'de yaşanan sel felaketini eleştirdi.

"İzmir'in kötü yönetimlerin elinde nasıl mahvolduğunu, nasıl yazık edildiğini ibretle izledik" diyen Bağış, yerel seçimlerin 'İzmir'in modern belediyeciliğe kavuşması için milat olacağını' belirtti.

Bağış, ardından "O miladın bir 'Yıldırım' gibi gibi İzmirlilerin gönlüne düştüğünü ve şimdiden heyecan oluşturduğunu memnuniyetle görüyoruz" ifadeleriyle Binali Yıldırım'ın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

'Büyük bir teveccüh var'

Akşam saatlerinde Yunanistan İstanbul Turizm Ofisi'nin açılışı onuruna verilen yemeğe katılan Bağış'a Yıldırım ile ilgil paylaştığı mesaj soruldu.

AK Parti'nin İzmir adayının zamanı geldiğinde Başbakan Erdoğan tarafından açıklanacağını söyleyen Bağış, şunları kaydetti:

"İzmir'in özellikle son bir hafta içerisinde bir sel felaketinden bu kadar etkilenmiş olması gerçekten üzücü. İzmir'in belediyecilik adına çok kaybedilmiş vakti var. İnşallah bundan sonra kaybedilmez. Tabii ki İzmir'de bizim yaptığımız anketlerde İzmir halkının gönlünün kimden yana olduğu ortada.

Gerçekten İzmir milletvekili olan Ulaştırma Bakanımıza İzmir'de büyük bir teveccüh var. Partimizin kimi aday göstereceğini Sayın Başbakanımız vakti zamanı gelince açıklayacaktır. Şu anda eminim potansiyel bütün adaylar değerlendiriliyor. Bunlar arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın adının geçmesi çok doğaldır. Kendisi İzmir milletvekilidir.

Ama partimiz gerekli açıklamayı yapana kadar İzmir adayı henüz netleşmemiştir. Şu anda gerçek olan bir şey varsa, o da İzmir'in yerel yönetimde hak ettiği belediyecilik hizmetinden yararlanamadığıdır."