Egemen Bağış: İmralı tutanakları tutukluluk yaptı

AB Bakanı Egemen Bağış, ''İmralı tutanakları''yla ilgili, ''O sözde tutanakları bir silah gibi kullanmak istediler ama tutanaklar tutukluk yaptı. Oyun bozuldu'' dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Beyaz TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İmralı'daki görüşmelere ilişkin olduğu iddia edilen bazı konuşmaların basına sızdırılması hakkındaki soru üzerine Bağış, çözüm sürecinin Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen iç ve dış mihrakları rahatsız edeceğini belirtti.

Bağış şöyle dedi:

"Bu sözde tutanakların sızdırılma çabasının aslında çözüm sürecine karşı atılmış bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. O sözde tutanakları bir silah gibi kullanmak istediler ama tutanaklar tutukluk yaptı. Tutmadı. Oyun bozuldu.

Bu millet kararını vermiş. Bu millet birlikte yaşamaya devam etmek istiyor. Bu millet ülkenin bölünmesini istemiyor."

Destek vereceğiz

Programda, Paris temasları sırasında Ahmet Kaya'nın mezarını da ziyaret etmiş olan Bakan Bağış, Ahmet Kaya'nın demokrat kişiliği ve onun Fransa'da yaşamak zorunda kalmasına yol açan sürece ilişkin görüşlerini de dile getirdi.

Programa, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya da telefonda katıldı. Bakan Bağış, ailesinin Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirmek istemesi halinde her türlü desteği vereceklerini de bildirdi.