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Politika

Egemen Bağış: Gezi olayları yıllar önce planlandı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış: Bazılarının yansıtmaya çalıştığı gibi Gezi Parkı olaylarıyla ilgilli yaşananlar asla bir Türk baharı olarak adlandırılamaz

25 Haziran 2013 19:40

AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gezi olaylarının 'aniden gelişmiş, çevreci hassasiyetiyle değil, aylar hatta yıllar öncesinde planlanmış bazı çabaların eseri' olduğunu açıkladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Bakanlıkta çalışma yemeğinde bir araya geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu yemekte kısa bir açıklama yapan Bakan Bağış, Türkiye 'nin AB sürecinde bir faslın daha açılmış olduğu haberiyle büyükelçileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

AB müzakere sürecinde yeni bir faslın açılmasını memnuniyetle karşılayan Bağış, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu çözüm süreci kapsamında son derece anlamlı olacağına inandığım 22. faslın, yani bölgesel politikalar faslının açılması hayırlı uğurlu olsun. Bu faslın açılmasıyla ilgili süreç aslında olağanüstü değil olması gereken bir süreçtir. Ama bundan sonra da bu süreçte yaşanan hassasiyetler çerçevesinde Sayın Catherine Ashton ve Stefan Füle'nin de vurguladığı gibi siyasi fasılların, 23. ve 24. faslın açılması son derece önemlidir. Türkiye'nin AB hedefi stratejik ve partiler üstü hedeftir. 1959'dan bu yana tüm iktidarların üzerinde uzlaştığı ve çok yoğun çabaların sarf edildiği bir hedeftir."

Bağış, toplantıda son üç dört haftada Türkiye'de meydana gelen bazı gelişmelerle ilgili bilgi vereceğini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını belirtti.

"Bugün Türkiye'nin eleştirildiği konularda sizlerin ülkelerinde ne gibi tavırlar sergilendiğini tasvip etmemekle birlikte güvenlik güçlerinin her ülkede yetki sınırlarını aşabileceğini de sizlerle paylaşma imkanımız olacak" diyen Bakan Bağış, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu ve hukuk devleti çerçevesinde de görevini kötüye kullananların araştırılması, tahkikattan geçirilmesi ve gerektiğinde cezalandırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

 

Gezi olayları yıllar önce planlandı

 

Bağış sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yaşanan olayların aniden gelişmiş, çevreci hassasiyetiyle değil, aylar hatta yıllar öncesinde planlanmış bazı çabaların eseri olduğunu da göreceğiz. Bazılarının yansıtmaya çalıştığı gibi yaşananlar asla bir Türk baharı olarak adlandırılamaz. Türk baharı 3 Kasım 2012'de bir Anadolu devrimiyle başladı. O günden bugüne kadar geçen sürede de birçok farklı yerel, genel seçimler ve referandumlarla demokrasimiz güçlendi, ifade özgürlüğümüz güçlendi.

Ama demokrasimizi güçlendirmenin en önemli platformlarından bir tanesi de AB sürecimiz olmuştur. Bu yüzden bu süreci her zamankinden daha da kararlı bir şekilde ilerletme konusunda azimliyiz. Şundan kimse şüphe etmesin, Türkiye ne iç ne de dış baskılara boyun eğecek ikinci sınıf bir demokrasi değildir. Türkiye halkı, hak ettiği gibi, demokratik, hukuk devleti olmanın, sosyal ve laik devlet olmanın gereğini en iyi şekilde yerine getirecek kararlılık içerisindedir."

 

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