'Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman oldu'

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası görevinden istifa eden eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yapacağı öne sürüldü. İddiaya göre Bağış, Avrupa ve dış politika danışmanlığı yapacak.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası ortaya çıkan 'Bakara-makara tapesi' olarak kamuoyuna yansıyan bir ses kaydında “Bu Bakara iyi makara” diyerek Kuran’ı Kerim’in sureleriyle alay ettiği ileri sürülen Egemen Bağış, istifa etmek zorunda kalan dört bakandan biriydi. Başbakanlık yaptığı dönemde de Erdoğan’a en yakın isimler arasında bulunuyordu.

Millet gazetesinden Hasan Bozkurt’un haberinde yer alan iddiaya göre, danışmanlık yapacak olan Bağış’ın yanı sıra bakanlardan Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Tarım Bakanı Mehdi Eker de 'Ak Saray’da görevlendirilecek.