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Politika

Egemen Bağış: Bize havlu attıramazsınız

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili olarak “Bize havlu attırmak isteyenlere prim vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

03 Temmuz 2013 17:17

 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, İzmir Swissotel’de ’Gençlik, demokrasi ve değişim’ konularında düzenlenen üç günlük ’Parlamentolararası Yaz Kampı’nın açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye-AB ilişkilerine değinen Bakan Egemen Bağış, Türkiye’nin reformları yüzde 65 düzeyinde gerçekleştirdiğini, suni engeller ve siyasi blokajlar kaldırıldığında birkaç yıl içinde üye olabileceğini öne sürdü.

 

Reformlar yüzde 65 tamam

 

Bağış, “AB insanlık tarihinin en kapsamlı barış projesidir Bu önemine rağmen kıtasal barış projesidir. Türkiye’nin üyeliği bu kıtasal barış projesini küreselleştirecektir. Bize havlu attırmak isteyenlere, kendi iç politikalarında Türkiye’nin üyelik sürecini istismar etmek isteyenlere prim vermedik, vermeyeceğiz. Suni engeller siyasi blokajlar kaldırılırsa, birkaç yıl içinde üye olacak durumdayız. Reformlar, yüzde 65 düzeyinde olumlu hale gelmiştir. Bugün üye olup kriterleri yakalayamayan ülkeler olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılı sürecin, AB’nin bazı ülkelerinin önyargılarından kaynaklandığını biliyoruz. Reformlar, Türkiye’ye kem gözle bakmak isteyenleri aynı zamanda durduran bir süreçtir" şeklinde konuştu.

 

Pozela: Oyun oynayamayız

 

Öte yandan, AB’ye 2004 yılında üye olan Litvanya Parlamentosu Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Juras Pozela da, "AB’nin Türkiye’ye daha çok ihtiyacı var. Türkiye’nin katılım sürecinde ulusal siyasi oyun olamaz. Biz bu konuda herhangi bir oyun oynayamayız. Biz gençler olarak açık olmalıyız ve dünya için gereken değişikliklerden korkmamalıyız. Biz genellikle şunu duyarız. Gençler dünyanın geleceğidir. Sadece geleceği değildir, aynı zamanda bugünüdür. Bu bizim de işimizdir. Türkiye’nin AB ailesine yani ait olduğu aileye girmesi bizim de görevimizdir" dedi.

 

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