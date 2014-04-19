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Egemen Bağış: Bence başkanlık sistemine geçildi

Egemen Bağış, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanı'nın ilk kez bir halk oylaması ile seçilecek olmasından dolayı 'fiili olarak başkanlık sistemine geçilmiş olduğunu' öne sürdü

19 Nisan 2014 20:40

Başbakan Tayyip Edoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "Millet 10 Ağustos'ta kendi başkanını seçecek" sözlerinin ardından Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Halkın direk seçeceği ilk Cumhurbaşkanı zaten fiili Başkan olur. Seçilme yöntemi değişirken başkanlık sistemine geçildi, bence" dedi.

31 Mart Yerel seçimleri sonrası Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı’nın ilk kez halk tarafından seçilecek olması yetki tartışmalarıyla birlikte başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistem tartışmalarını da beraberinde getirdi. AKP kanadından Başbakan Erdoğan'ın "10 Ağustos'ta Başkan seçilecek" sözleri sonrası Egemen Bağış Twitter hesabında şu sözlere yer verdi:

 

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