Erdoğan: 10 Ağustos'ta millet kendi başkanını seçecek

1 Mayıs kutlamasıyla ilgili tartışmalar sürerken Başbakan Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı’nda kutlamaya kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, “İşte miting mi yapacaksın, git Yenikapı’da Maltepe’de yap. Bundan sonra bu tür alanların dışında bazı ilçelerimizde de butik meydanlar düzenleme kararı aldık. AK Partili belediyeler olarak 30-bin 50 bin kişiyi alabilen, 100 bin kişiyi alabilen meydanlar yapacağız. Git orada miting yap. Ama vatandaşımızın camını çerçevesini indirebilecek, Taksim Meydanı’nda Kadıköy Meydanı’nda eylem yapmak. Kesinlikle bunlara izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Başbakan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı’nı halk seçecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kriz olmaktan çıkardık. 10 Ağustos’ta millet kendi başkanını seçmek için sandığa gidecek" diye konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Limanında "İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli)" projesinin TBM makinesi ile tünel açma işleminin başlatılması töreninde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Köprü trafiği inşallah bu inşaatlarla tarih olacak. 14,6 km’lik bir yoldan oluşuyor. Bunun 5,4 km’si Boğaz’ın altında inşa edilen bu tünelden olacak. Geri kalanı yollar, üstgeçitler, köprülerle…

Kazlıçeşme-Göztepe arası şu anda 100 dakikada alınıyor. Tünel tamamlandığında bu mesafe sadece 15 dakikada kat edilecek. Maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar. Tünel ve yollar bittiğinde hem kendisini amorti edecek hem de yakıttan sağladığı tasarrufla ülkemize katkı sağlayacak. Denize en küçük zarar vermeyecek. Trafikte beklemeye son verdiği için egzoz salımını azaltıp çevreye az zarar verecek.

Tünelde ışığın görünmesini sabırsızlıkla göreceğiz

Depreme karşı da en dayanıklı şekilde tasarlanıyor. Tünelde ışığın görünmesini sabırsızlıkla göreceğiz. Allah ömür verirse açılışını da gerçekleştireceğiz.

Yolsuzluğa geçit vermedik. Yasakları tek tek kaldırdık. Yoksullukla kararlı bir şekilde mücadele ettik. 91 yıllık cumhuriyet tarihimizin her yönüyle başarılı eserlerle, yatırımlarla parlak bir 12 yılı geride bıraktık. Önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Ardından 2053 ve 2071 hedeflerimiz var.

Hukuk eliyle darbe yapmak istediler

2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi partimiz kapatılmak istendi. Biz dik durduk. Hemen tedbirlerimizi aldık. Siyaseti, hukuku muhafaza ederek o krizi aştık. Anayasayı değiştirdik. 26 maddelik paket yüzde 58’le değişti. Cumhurbaşkanı’nı halk seçecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kriz olmaktan çıkardık.

10 Ağustos'ta artık millet kendi başkanını seçecek

10 Ağustos’ta millet kendi başkanını seçmek için sandığa gidecek. Gezi olayları bahanesiyle sekteye uğratılmak istendi. Fakat tatmin olmadılar. 17 ve 25 Aralık’ta hukuk eliyle darbe yapmak istediler. O krizi de 30 Mart’ta milletten aldığımız yetkiyle aştık. Türkiye’nin yürüyüşünü durdurmak isteyenler artık buna cesaret edemeyecek. Bundan sonra Türkiye ile uğraşmaya yeltenemeyecekler.

Ağaçları bahane ettiler

Geçen yıl mayıs ve haziran aylarında 12 adet ağaç bahanesiyle sokağa çıkanlar, aslında Türkiye üzerine oynanan çirkin bir oyunda maalesef piyon olarak kullanıldılar.

3 milyarı bulan dikim yaptık. Bunlar 12-13 ağacın sökülüp başka yere dikilmesini bahane ederek ülkeyi ayağa kaldırdılar, asıl çevrecilik tahribatını onlar yaptılar. Ne çevre bıraktılar, ne cadde sokak, ne park bahçe bıraktılar. Bunların çevrecilikle alakası yok ya, bunlar tencere tavacı ya. Tencere tava hep aynı hava. Yaptıkları bu.

Benzeri olaylar Mısır ve Ukrayna'da da yaşandı

Benzeri tahrikler Mısır’da yaşandı, sonucu görüyorsunuz. Ukrayna’da yaşandı, sonucu görüyorsunuz. Aynı oyunu Türkiye’de de oynamak istediler. Türkiye ekonomisine, kardeşliğine, demokrasimize kastettiler ama başarısız oldular.

Neredesiniz çevreciler?

Şu anda Yenikapı’da denizi doldurarak 750 bin metrekare bir alan düzenlemesi yapıldı. Buyrun çevre. Bütün yeşilliğiyle, ağaçlarıyla devasa bir meydan. Bitmedi, Maltepe’de yine aynı şekilde deniz doldurarak 1 milyon 250 bin metrekarelik bir alan da orada meydana getirildi. Neredesiniz, çevreciler? Hadi konuşsanıza. Dert başka. Bunlar, kendi kör ideolojileriyle konuşuyorlar. Güzelliklerle değil.

Miting yapacaksan Yenikapı'ya, Maltepe'ye

İşte miting mi yapacaksın, git Yenikapı’da Maltepe’de yap. Bundan sonra bu tür alanların dışında bazı ilçelerimizde de butik meydanlar düzenleme kararı aldık. AK Partili belediyeler olarak 30-bin 50 bin kişiyi alabilen, 100 bin kişiyi alabilen meydanlar yapacağız. Git orada miting yap.

Ama vatandaşımızın camını çerçevesini indirebilecek, Taksim Meydanı’nda Kadıköy Meydanı’nda eylem yap. Kesinlikle bunlara izin vermeyeceğiz. 17 ve 25 Aralık’ta bürokrasi içindeki çeteleri kullandılar. Amaçları Türkiye’de istikrarı bozmak, hükümeti yıpratmak, çözüm sürecini rafa kaldırmak, ekonomiyi geriletmekti. Ne oldu? Türkiye’nin ekonomisi geri mi gitti? Sizin tuzağınız varsa hakkın tuzağı var. Bunu unutmayın.

Nedir bu Twitter, geç bunları geç

Gezi’de de 17 ve 25 Aralık’ta hedef Türkiye idi. Türkiye’de Twitter olunca dünya ayağa kalkıyor. Nedir bu Twitter. ABD’de bir şirketin vergi vermeden şahsıma, bakanlarına karşı yaptıklarına takındığımız tavır dünyanın bazı yerlerinde tepki alıyor. Geç bunları geç. Mısır’da 529 idam kararı var. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? ABD’nin bu idamlarla ilgili sesi yok. Biz bunları söyleyince beyler rahatsız oluyor. Madem rahatsız oluyorsun. Sandıktan çıkana saygı duymadığınız sürece bizim size saygımı yok.

Paralel yapı 529 idam kararını verenlerin yanında

Paralel yapı Mısır’da bu kararı verenlerin yanında. Ukrayna’da sosyal medya üzerinden özgürlük kavramı bahanesiyle olaylar başlatıldı. Sonucu acı oldu. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz Birileri, medya, muhalefet partileri bu uluslar arası operasyonun maşası olabilir. Emniyet, yargı içinde birileri bu çirkin olayın piyonu olabilir. Gençlerimiz görüntüye bakarak değil asıl gayreti görsünler ve bu oyuna gelmesinler. Yapay ve sanal gerilimlere fırsat tanımayacak, Türkiye’yi daha da büyüteceğiz.