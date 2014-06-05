Egemen Bağış: 6 yıl önce başkanlık sistemine geçme kararı aldık

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak, "Milletin seçtiği cumhurbaşkanı, başkandır" dedi. Muhalefetin çatı aday formülünü de eleştiren Bağış, "Bizdeki vesayet yandaşları yeni bir sürece girdiler. Çatı aday arıyorlarmış. Mart sonu itibarıyla kedilerle birlikte çatı çatı geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Bağış, İsviçre'nin Zürih kentindeki Hilton Otel'inde düzenlenen “Vesayet Zincirlerini Kıran Türkiye'nin 2023 Vizyonu” konulu panelde, cumhurbaşkanlığı seçiminde Avrupa'daki Türk vatandaşlarının ülkeye gelmeden oy kullanabilmelerinin önemine işaret etti.



"Cumhurbaşkanlığı seçimi Avrupa'daki vatandaşlarımız için de bir ilk" ifadesini kullanan Bağış, "Çünkü, gurbetçilerimiz ilk defa Türkiye ile ilgili bir seçimde Türkiye'ye gelmeden oy kullanabilecekler. Bu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) çok büyük çabasıyla olmuştur" diye konuştu.

Muhalefet partilerini cumhurbaşkanı adaylarını belirleme noktasında eleştiren Bağış, "Bizdeki vesayet yandaşları yeni bir sürece girdiler. Çatı aday arıyorlarmış. Mart sonu itibarıyla kedilerle birlikte çatı çatı geziyorlar" dedi.

Bağış, "Vesayetçilerin ortaya attığı iddialardan biri de 'Türkiye'nin ekseni kayıyor' iddiası. Türkiye'nin ekseninin nereye kaydığını merak edenler, Türk Hava Yolları (THY) nereye uçuyor oraya baksın. Dünyada en çok noktaya uçan ülke haline geldik" yorumunda bulundu.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), İsviçre hükümetinin "Doğu Perinçek davası" kararını temyize götürme başvurusunu 3 Haziran'da kabul etmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Bağış, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kimsenin hiçbir konuda görüşlerinin paylaşmasının engellenmesini mantıklı bulmadığımı vurgulamak istiyorum. Umut ediyorum ki dost müttefik İsviçre makamlarının da bu konuda makul bir karar vereceklerine hep beraber şahit olacağız."

İsviçre'deki minare yasağını da eleştiren Bağış, "İsveç'te bazı camilerde cuma günü hoparlörden ezan okunmasıyla ilgili izinler çıktı. İsviçre'nin İsveç'ten ders almasını ümit ediyorum" diye konuştu.

'Milletin seçtiği cumhurbaşkanı başkandır'

Başkanlık sistemi hakkında ise Bağış, "(Türkiye parlamenter sistemle devam edebilir mi) eder ama işte böyle gider. Şu an dünyadaki güçlü ülkelere baktığınız da ortak bir özellik görüyorsunuz. Dünyanın bütün güçlü ülkeleri başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler. Basit bir gerekçesi var. Başkanlık sistemi istikrarı güvence altına alıyor" yorumunda bulundu.

Bağış, "Benim düşünceme göre Türkiye 6 yıl önce başkanlık sistemine geçme kararını aldı. 6 yıl evvel anayasamızda cumhurbaşkanını milletin direkt seçmesiyle ilgili bir düzenleme yaptık. Milletin seçtiği cumhurbaşkanı, başkandır" diye konuştu.