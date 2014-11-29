Egemen Bağış: 17-25 Aralık darbe girişimleri planlandı

Takipsizlik kararı verilen 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Türkiye'nin parti olarak veremeyecekleri hesap olmadıklarını belirterek, kendilerinden emin olduklarını söyledi.

Egemen Bağış Şile'de yaptığı konuşmada, "Teşkilatlar, kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında öyle bir kenetlenmiştir ki ne Ergenekon'u ne Balyoz'u ne de dış güçlerin uşağı haline gelmiş yerli hain paralel organizasyonlar bu teşkilatı hiçbir şekilde sendeletemedi. Çünkü bizler kendimizden eminiz. Hiçbirimizin verilemeyecek hiçbir hesabı yok" diye konuştu.

'17-25 Aralık darbe girişimleri tezgahlandı'

CHP'yi eleştiren Bağış, “Türkiye karanlık zihniyetin, yasakçı zihniyetin hala CHP denince milletin aklına jandarmanın dipçiği gelir. Hala postal gelir. Tek kanallı siyah- beyaz televizyon gelir. Manyetolu telefon gelir. Ama bunları aştı Türkiye. Türkiye artık dünyanın en saygın ülkelerinden birisidir. Ve bundan da birileri rahatsız oldu. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en başarılı döneminde Mayıs 2013'ünde bir Gezi olayı adı altında bir darbe girişimi tezgahlandı. O tutmadı daha sonra 17 - 25 Aralık darbe girişimleri tezgâhlandı. Ama hepsine karşı bu milletin azmi ve bu teşkilatın kararlılığı Allah'ın izniyle her geçen gün Türkiye'yi yükseltmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

'Çakma Gandi'den başka bir şey beklemezdik'

“Türkiye'deki değişimden rahatsız olan ana muhalefet lideri var" diyen Bağış, "En son biliyorsunuz MİT'e de dil uzatmaya kalktı. Tabii nam-ı diğer Çakma Gandi'den başka bir şey bekleyemezdik. Kenya'ya gidip dönen ve Somali'ye gittiğini zanneden, yürüyen merdivenlere ters taraftan binmeye kalkan, hesap uzmanı olduğu halde yaptığı her hesapta çuvallayan bir kişi tutup ta MİT ,CHP'nin içini karıştırıyor deyince ben aslında şaşırmadım. Ama neye şaşırdım kendi milletvekili Rıza Türmen ona cevap verdi. 'MİT'in bizim içimizi karıştırmasına gerek yok bizim içimiz zaten karışık' diyen Türmen en doğrusunu söyledi. Ancak "Çakma Gandi"nin asıl rahatsızlığı ne biliyor musunuz? Türkiye ile uğraşan ve MİT'inde görev alanı içerisine giren, hainlik peşinde olan, ulusal tehdit konumunda ki örgütlerle o kadar içli dışlı olmuş ki MİT'in ulusal tehditlerle mücadele kapsamında CHP'nin karıştırdıklarından haberdar olmasından her alde tedirgin oldu. Asıl korkusu o. Zamanında Rahşan affı ile kurtulduğu için başkalarına iftira atma konusunda, suç istinat etmek konusunda çok maharetlidir. Ama biz bu teşkilatın kararlılığı ile bunlara cevap veriyoruz" ifadesini kullandı.