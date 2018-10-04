Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İPSOS 2018 yılı Türk profili verilerini yorumladı. Yazar, Türkiye’de yaşayan kadınların yüzde 58’inin sokağa çıkarken başını örttüğünü belirtti. Özkök'ün yazısında dikkat çeken bir başka sonuç ise, kadere inananların oranı. Yüzde 72 oranda kadere inanılıyor üstelik geçen döneme göre rakam 4 puan artmış. Türklerde büyü ve nazara inanma oranları ise şöyle: Türklerin yüzde 69’u nazara inanırken, kadınların yüzde 77’si nazara inanıyor. Egeliler büyüye, İç Anadolu’dakiler ise nazara inanıyor.

Ertuğrul Özkök'ün "Kadınların yüzde kaçı başını örtüyor, türbanlı kadın oranı artıyor mu" başlığıyla (04 Ekim 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Mahalle sorusu 1

İPSOS 2018 yılı Türk profilini açıkladı. Bizim mahallenin en merak ettiği soruların da cevapları var.

- Yüzde 58: Türkiye’de yaşayan kadınların yüzde 58’i sokağa çıkarken başını örtüyor.

- Gençlerde daha az: Bu oran 36 yaşından büyük kadınlarda daha yüksek.

- Tülbent ve eşarp: Başını örten her 4 kadından 3’ü başına tülbent veya eşarp takıyor.

-Türban takanlar: Bunların oranı yüzde 21. Bu oran geçen dönemden beri de hiç artmadı.

Mahalle sorusu 2: Büyüye en çok beyaz Türkler mi inanıyor

- Evet öyle... Türklerin yüzde 25’i büyüye inanıyor. Bu oran Ege Bölgesi’nde yüzde 31...

Daha okumuş ve varlıklı kesim olan AB grubunda bu oran yüzde 30...

- Kadere inananlarımızın oranı ise yüzde 72. Bu oran geçen döneme göre 4 puan artmış.

Mahalle sorusu 3: Nazara inanan Türklerin oranı fena halde artıyor mu

- Yüzde 69: Türklerin yüzde 69’u nazara fena halde inanıyor. Üstelik inananların oranı geçen döneme göre 4 puan artmış.

Kadınların yüzde 77’si nazara inanıyor.

Egeliler büyüye, İç Anadolu’dakiler ise nazara inanıyor (yüzde 71).

Mahalle sorusu 4: Hangi bölge uçan dairelere inanıyor

-Yüzde 7... Bir de “UFO”cularımız var.

Türklerin yüzde 7’si uçan dairelere, uzay varlıklarına inanıyor.

En “UFO”cu bölgemiz ise Marmara..."

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